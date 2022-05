PSOE y Más Madrid se oponen a que El Corte Inglés abra el primer hotel de su historia

Ni los grandes almacenes ni los proyectos hoteleros han sido nunca objetos de la devoción de la izquierda, más preocupada por la defensa a ultranza del comercio local -en detrimento de las superficies de mayor tamaño-, así como de poner coto a la presencia turística en las ciudades con todo tipo de prohibiciones.

Es posible que esta sea una razón de peso por la que el último proyecto de El Corte Inglés para poner en marcha el primer hotel de su historia 100% de su propiedad se haya encontrado con el rechazo del PSOE y Más Madrid. La intención de la compañía española de los grandes almacenes es "agrupar dos parcelas para poder implantar el uso de hospedaje de forma conjunta en las dos edificaciones existentes" que son propiedad de la empresa que preside Marta Álvarez.

Es decir, lo que quiere hacer El Corte Inglés es cambiar a uso hotelero la calificación que tienen esas edificaciones de su propiedad y que están ocupadas por inquilinos residentes y locales comerciales -entre ellas, una tienda Sfera-. Para ello, necesita el visto bueno del Ayuntamiento.

Un hotel en pleno Goya

El Corte Inglés adquirió esos edificios en los años 70, señalan fuentes de la compañía a Libre Mercado. Los inmuebles están ubicados en la calle de Goya número 89 y la calle del Conde de Peñalver número 3, en el distrito de Salamanca y al lado de su emblemático centro comercial de Goya.

La intención de El Corte Inglés es habilitar un hotel y/o apartamentos turísticos en la propiedad, aunque todavía no se ha marcado plazos ni están concretadas las marcas hoteleras que instalarán, explican las mismas fuentes. Podrían salir más de 100 habitaciones del proyecto.

Futuro hotel en Goya con Conde Peñalver

El pasado miércoles tuvo lugar el "Dictamen de asuntos con carácter previo a su elevación al Pleno" donde se trató esta cuestión. Esta es la comisión específica de Desarrollo Urbano y previa a la votación oficial.

El proyecto del hotel de El Corte Inglés contó con el apoyo de PP y Cs, el rechazo de Más Madrid y PSOE y la abstención de Vox y Grupo Mixto. Si nada cambia mañana en el pleno de Cibeles, el permiso saldrá adelante a pesar de la oposición de la izquierda.

Fuentes del Ayuntamiento de Madrid consideran "incoherente e incomprensible" la oposición de PSOE y Más Madrid a este proyecto hotelero. "Tendrán que explicar ellos por qué votan contra una norma que aprobaron en su legislatura. El uso de hospedaje en esos edificios se puede implantar precisamente gracias al Plan Especial de Hospedaje que aprobó la legislatura pasada Carmena, con el voto a favor del PSOE, y que actualmente está en vigor" aseguran.

"Si los proyectos presentados cumplen con toda la normativa vigente el Ayuntamiento está obligado a tramitarlos y concederlos. No hay más. No sabemos si PSOE y Más Madrid lo que piden al Ayuntamiento es que cumpla o no cumpla sus propias normas en función de si a ellos les gusta o no el proyecto. Tendrán que explicarlo", concluyen sorprendidos desde el Gobierno regional.