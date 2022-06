CSIF denuncia impagos de más de mil euros que afectan a inspectores de Trabajo

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado impagos a inspectores de Trabajo que superan los mil euros por afectado en muchos casos en las provincias de Valencia y Alicante. CSIF pide a la Dirección General de Inspección del Ministerio de Trabajo que se ponga al día en el abono de estas compensaciones que corresponden a los trabajadores por poner su coche a disposición de la entidad.

CSIF explica que el colectivo de inspectores de Trabajo recorre la provincia, principalmente los parques empresariales, para llevar a cabo su tarea. Esta labor, debido a que el Ministerio no les ha habilitado vehículo, la realizan con sus propios coches y adelantan el pago del kilometraje, que posteriormente Dirección General de Inspección de Trabajo les abona. No obstante, desde marzo no lo está haciendo en las provincias de Alicante y Valencia.

CSIF exige a la Administración que se ponga al día con los atrasos y que pague de inmediato esos tres meses de deuda. Esta última supera ya los mil euros en muchos casos, un dinero que los profesionales han anticipado de su bolsillo para llevar a cabo su trabajo recorriendo los diferentes municipios de la provincia. En la de Valencia esta situación afecta a unos 90 inspectores y subinspectores.

La central sindical lamenta la inacción de los responsables provinciales ante la petición de los profesionales y reclama medidas urgentes. Además, ha solicitado hoy la presencia de la responsable de Inspección de Trabajo ante el Comité de Seguridad y Salud Laboral de la provincia de Valencia.

