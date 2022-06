The Knot Worldwide, Fluidra y Makro, premios AdQualis a las mejores prácticas en dirección y gestión del talento

AdQualis Human Results, consultora integral de Recursos Humanos especializada en la búsqueda de ejecutivos en España, entregó los premios AdQualis Awards, unos galardones que reconocen las mejores prácticas en dirección y gestión del talento en España y que recayeron, entre otros, en The Knot Worldwide, Fluidra y Makro.

En su XXI edición, el Premio al Mejor General Manager fue para Angel Llull, presidente Internacional en The Knot Worldwide; el Premio al mejor HR Director se otorgó a Amàlia Santallusia, global HR and ESG Directoren Fluidra; el Premio al TalentManagement a Nagore Alonso, head of Talent & Culture en Makro Autoservicio Mayorista S.A España; el Premio en el área de HR Specialist a Giulia Gandolfi, globalTalent Specialist en Amplifon; el Premio al Líder enfocado a la transformación organizacional a Marc Costa, director general/CEO en Tatay SA, y el Premio a la Mejor Práctica en ESG (Environmental and Social Governance) al Hospital Sant Joan de Déu (Barcelona), por su proyecto ‘Apadrina el tratamiento de un niño en Sierra Leona’.

A la entrega, que tuvo lugar en Barcelona, asistieron más de 300 profesionales y directivos del ámbito de los Recursos Humanos, la gestión del talento y el management.

El jurado, formado por profesionales de las compañías Amgen, Grupo Bimbo, Banco Sabadell, Lidl, Grupo Artsana y Damm, valoraron el buen desempeño y las trayectorias de los finalistas a partir de los ‘perfiles ciegos’ escogidos de las candidaturas espontáneas presentadas en la web de AdQualisHuman Results.

La gala estuvo presidida por Consuelo Castilla, presidenta y socia de AdQualis Human Results, quien señaló que "tras dos años sin poder reunirnos a consecuencia de la pandemia, esta edición toma mayor relevancia que nunca. Resulta de vital importancia reconocer aquellos profesionales, casos de éxito y buenas prácticas, especialmente en un contexto complicado como el que hemos vivido. Con estos galardones queremos lanzar una invitación al sector a continuar trabajando con su impecableprofesionalidad y animara todos los profesionales de los RecursosHumanos a seguirinnovando"

Por su parte, Angel Llull, presidente Internacional de la compañía tecnológica The Knot Worldwide, y premio al mejor General Manager, destacó que "este premio supone un reconocimiento a todo el equipo que forma parte de The Knot Worldwide. Es un placer trabajar para una compañía que pone a las personas en el centro de la estrategia junto con el cliente. Estamos orgullosos de seguir creciendo como compañía manteniendo siempre firmes nuestros valores fundamentales y poniendo siempre en primer plano el bienestar de los empleados".