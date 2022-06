Caixabank supera a BBVA en capitalización bursátil

El desempeño de Caixabank en esta primera mitad del año ha sido espectacular. Su valor en bolsa se me multiplicado hasta alcanzar una subida del 50%. Tanto es así que ha logrado sorpassar al BBVA en capitalización bursátil y roza ya los 29.000 millones.

Libre Mercado ha tenido acceso a los comentarios de algunos analistas de que siguen ambas posiciones y mientras muchos mantienen la recomendación de compra sobre Caixabank a quien le otorgan un PER (Price to Earning Ratio) muy bajo, por debajo de 5 (lo que en términos coloquiales quiere decir que pese al crecimiento que ha experimentado este año el precio de la acción sigue estando muy barata) Otros se mantienen neutrales en su recomendación sobre BBVA y eso que también presenta un PER muy bajo, en el entorno del 7.

Esto tampoco quiere decir que el banco azul se encuentre en una mala posición competitiva, sino que su negocio presenta algunas dudas. Fundamentalmente, la parte expuesta a mayor incertidumbre es su exposición a Turquía.

Uno de estos análisis señala que, aunque la entidad bilbaína disfruta de un buen momento de resultados, "la apuesta estratégica por Turquía genera inquietud". Uno de los motivos es que las autoridades monetarias turcas conducen en sentido contrario a la ortodoxia económica reduciendo los tipos de interés pese a la hiperinflación que aqueja al país (precios subiendo al 61%). En concreto estos analistas lo que temen es que los ajustes contables que está aplicando el BBVA sobre sus cuentas en Turquía (por esa hiperinflación) no refleje realmente el deterioro real de esta inversión.

Preferidos de los analistas

Esta rivalidad entre las dos entidades también tiene sentido porque ambos se han posicionado como las primeras opciones entre los analistas que monitorizan su desempeño económico y su potencial de revalorización, así como su posición en los mercados.

Tanto es así que gestores que profesan la filosofía Value Investing, de Benjamin Graham y cuyo principal exponente es Warren Buffett, han comenzado a meter en su radar estas compañías, que tradicionalmente han salido del análisis de los inversores value.

Actualmente estas compañías presentan un exceso de capital por encima de los requerimientos de los reguladores que les permite cumplir con los accionistas. Además, el fin de esa anomalía que ha mantenido el precio del dinero por debajo de cero durante más de una década ha terminado y cuando la principal mercancía de los bancos, el dinero, vuelve a tener valor, si además estos actores parten de una situación saneada, pues se perfilan como grandes vencedores de la actual situación. Durante la pasada crisis financiera al final de la primera década de los 2000, las entidades financieras se purgaron, se unieron, corrigieron excesos y se profesionalizaron en los productos clásicos de la banca, prestar dinero y ofrecer alternativas de inversión y esos negocios, ahora empiezan a funcionar mejor.

En este escenario Caixabank es la entidad que presenta unos fundamentales de exceso de capital más sólidos y con mayores posibilidades de aumentarlos. Esto favorece al desarrollo del beneficio por acción y que podría hacer que esta compañía cotice con una rentabilidad por dividendo que supere el 10 por ciento, según algunos análisis.