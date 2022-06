Golpe judicial para la exdecana del ICAM y socia de MM Abogados Sonia Gumpert

Hay que remontarse a diciembre de 2017 para recordar lo sucedido en la jornada electoral del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Aquella noche, en la que el candidato patrocinado por la decana saliente, Sonia Gumpert, perdía las elecciones pese a que la decana, que dejaba el cargo tras una gestión sobre la que habían caído muchas sospechas, había participado activamente en la campaña de su patrocinado, Javier Íscar.

Pues bien, aquella noche, tras su rotunda derrota y en el madrileño hotel Novotel, que albergó las elecciones, Gumpert convocó una rueda de prensa para denunciar que había sido objeto de una agresión. ¿Y a quién acusó de la agresión? Pues al entorno del candidato ganador, José María Alonso. Los acusados eran algunos juristas de reconocido prestigio y miembros del equipo de campaña de Alonso.

Ahora, cinco años después, la Justicia ha arrojado luz sobre lo que sucedió y ha absuelto a todos los acusados y ha considerado no demostrado que se produjera la mencionada agresión. La Audiencia Provincial de Madrid, en sentencia de 27 de junio de 2022 absuelve a todas las personas acusadas por Gumpert, exdecana y socia de MM Abogados. La Audiencia, además, reafirma con contundencia la postura de la fiscalía y de la Sentencia de primera instancia contra los criterios de Sonia Gumpert.

La sentencia no deja lugar a dudas y argumenta que el único testigo de cargo que presentó la acusación llegó a declarar que el principal acusado de la agresión no estaba en disposición precisamente de agredir a Gumpert. Además, en el vídeo que utilizó la acusación no hay evidencias de la agresión.

Aunque cabe recurso de casación a la sentencia de la Audiencia Provincial, fuentes consultadas consideran complicado que prosperase ya que la sentencia en primera instancia fue tan irrebatible que dos de las partes de la acusación y la propia acusación particular no se unieron a Gumpert en la apelación a la Audiencia Provincial.

Así, la Justicia descubre la verdad de los acontecimientos, pero no impide que todos los acusados por Gumpert y sus familiares hayan tenido que soportar de manera gratuita e injustificada el escarnio de las acusaciones de Gumpert y su entorno. Tan sólo queda por determinar qué medidas adoptan las instituciones representativas de la abogacía ante la conducta incalificable de Sonia Gumpert.