Los nuevos bulos de la izquierda sobre la contaminación en Madrid

Como ya habrán percibido los más observadores, la contaminación es un problema en Madrid cuando gobierna la derecha, pero deja de ser una cuestión preocupante si es la izquierda la que ostenta el poder. Así, la preocupación política y mediática por este tema fue notable durante la etapa de gestión de Ana Botella, pero pasó a segundo plano cuando Manuela Carmena accedió al Palacio de Cibeles.

Ahora que la corporación local está en manos de José Luis Martínez Almeida, la izquierda vuelve a la carga y nos habla de una ciudad abnegada por la contaminación. El problema es que lo hace con un discurso tan burdo y falaz que no resiste el menor escrutinio. Y es que, pese a quien pese, la calidad del aire en Madrid no solo no ha ido a peor con el paso de los años, sino que ha mejorado.

Hace un par de semanas, el medio de cabecera de la extrema izquierda, El Diario, titulaba de forma alarmista que "Madrid no logra abandonar el ránking de las ciudades más contaminadas del mundo". Sin embargo, el mismo portal que dirige Ignacio Escolar se veía obligado a desmentir su propio titular, admitiendo en el interior de la noticia que los resultados obtenidos por Madrid "no significan que se encuentre entre las ciudades con más contaminación del mundo"…

Incluso si ignoramos la burda manipulación de El Diario y nos centramos en el informe en cuestión, podemos alcanzar otras conclusiones de interés que desmontan el relato de la izquierda sobre la contaminación en Madrid. Por ejemplo, lo primero que llama la atención cuando tomamos como referencia el estudio de marras, elaborado por la consultora IQ Air, es que se trata de un análisis puntual, realizado el martes 14 de junio.

La fecha elegida para la medición no resulta válida por varios motivos. El primero es que, para obtener una muestra representativa, lo normal sería realizar un estudio mucho más amplio. Y el segundo es que, puestos a elegir un día suelto, no tiene sentido alguno hacer la medición en una fecha en la que Madrid se vio afectada por una intrusión de masas de aire africano, circunstancia de la cual había informado el mismo gobierno local, alertando a los grupos de población potencialmente más sensibles.

Por otro lado, puesto que la izquierda ha querido deslizar la idea de que la calidad del aire es especialmente mala en Madrid si se compara con otras ciudades del resto del globo, merece la pena acudir a la misma fuente y comparar cuál es el resultado del ranking internacional. Si hacemos este ejercicio, encontramos que Madrid no figura, ni por asomo, en los primeros lugares del índice.

Así, la Villa y Corte aparece en el número 49 sobre un total de 94 ciudades. La Villa y Corte la altura de Jerusalén o Múnich, con un resultado de 32 puntos que significa que la calidad del aire se puede considerar "buena". De hecho, aunque El Diario afirma que la concentración de partículas contaminantes en Madrid quintuplica los niveles recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), lo cierto es que el resultado cosechado por la capital española se sitúa dentro de los parámetros que recomienda dicha entidad.