Sorpresa, incertidumbre y, sobre todo, mucha indignación en el sector bancario con el Gobierno. El presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha aprovechado el debate sobre el estado de la nación de este martes para anunciar un inesperado palo fiscal a las entidades financieras.

En la Asociación Española de Banca (AEB), la patronal que reúne a los principales bancos del país, no dan crédito ante el nuevo impuestazo. "No conocemos detalles sobre el anuncio. El sector no ha sido consultado ni informado, a pesar de mantener un diálogo permanente con el Gobierno" ha señalado el portavoz de la AEB, José Luis Martínez.

"Los accionistas de la banca española -muchos de ellos ahorradores- han sufrido ya un castigo en Bolsa por este anuncio, que refleja la improvisación jurídica en que opera un sector tan importante para la economía y la sociedad" ha añadido. Y no se equivoca, porque al cierre de sesión, CaixaBank ha caído un 8,63%, seguida del Banco Sabadell (-7,44%), Bankinter (-5,08%), BBVA (-3,77%) y Banco Santander (-3,65%). También Unicaja Banco, que cotiza en el mercado continuo, ha caído un 7,67%.

La excusa de Sánchez para el nuevo impuesto es que "las grandes entidades financieras ya han empezado a beneficiarse de la subida de los tipos de interés". La patronal bancaria le responde que "la eventual subida de tipos de interés del BCE no asegura necesariamente una mejora de la rentabilidad de los bancos, ni se traduce en beneficios extraordinarios, sino que responde a la subida de la inflación y puede provocar una menor actividad económica. Lo extraordinario han sido los tipos de interés negativos durante muchos años".

La AEB recuerda que "la banca siempre está ahí para apoyar a las familias y a las empresas a través del crédito. Así sucedió durante la pandemia, a pesar de que la situación económica era complicada. Y con un escenario de tipos de interés negativos, los bancos también han seguido dando crédito en un contexto tan complicado como el actual".

Sánchez ha explicado que este impuesto tendrá una duración de dos años y buscará recaudar 1.500 millones cada año. Lo que no dice el Ejecutivo es que el efecto directo de este tipo de medidas se traducirá en préstamos, intereses y comisiones más caras para los clientes bancarios.

"La banca paga muchos impuestos, superiores a los de otros sectores. Y una medida dirigida a un sector va en contra del principio de igualdad y distorsiona el mercado. Tampoco se conocen ejemplos de una medida así en los principales países europeos" critica la AEB. Este nuevo impuesto se suma al tipo mínimo del 18% en el Impuesto sobre Sociedades que se aplica desde este año a la banca y que también supone una discriminación directa.

Asimismo, a las entidades financieras también se les aplica el Impuesto sobre las Transacciones Financieras, conocido como tasa Tobin, que entró en vigor el pasado año. El cerco al sector bancario es total en España.