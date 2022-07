Dos de cada tres empresas detectan un aumento de la morosidad

Credit Back, empresa de soluciones frente a la morosidad, en su último informe alerta que el 67% de las empresas ha experimentado un crecimiento de la morosidad en el segundo trimestre de 2022. ¿Qué supone esto? Un crecimiento de 2 puntos respecto al anterior informe.

Este no es el único dato alarmante, un 40% de las empresas va a reducir el crédito a sus clientes, ¿el motivo? No verse afectados por impagos, ya que el contexto actual de post pandemia, inflación, guerra de Ucrania... es tan incierto que no quieren arriesgarse.

Credit Back explica que el crecimiento de la morosidad en 2022 se debe al crecimiento de la inflación y del incremento de costes imprevistos.

Alternativas a la morosidad

Existen alternativas en el mercado que ayudan a evitar este problema. En el circuito no bancario, uno de los líderes indiscutibles es Gedesco, que precisamente tiene opciones que ayudan a paliar los efectos de la morosidad. Mercado de Facturas es una alternativa para adelantar el cobro de las facturas. Además, existen otras alternativas como Recobrarte, una empresa especializada en impagados.

Mercado de Facturas protege frente a impagos, ya que asume la gestión en el caso de incidencia o impago y ofrece liquidez a la compañía en menos de 24 horas. Esta alternativa permite disponer del dinero en cuenta en poco tiempo y sin necesidad de esperar a la fecha de vencimiento.

Alternativas con garantías que permiten a las empresas navegar las aguas turbulentas de los impagos con firmeza y evitar el concurso de acreedores.