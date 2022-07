La Hipoteca Inversa como solución frente a la inflación galopante

El escenario económico que se avecina no es nada alentador. Y es que cada vez hace falta más cantidad de dinero para sobrellevar los costes diarios porque el precio de los bienes de consumo ha subido a tasas que no veíamos desde hace más de 30 años. Si a eso se le suman las subidas de las cuotas de los préstamos derivadas de la subida de los tipos de interés, las expectativas no son nada buenas, porque donde antes se vivía razonablemente bien sobrellevando tales deudas, la subida de los gastos diarios como alimentación, calefacción, electricidad, etc. está haciendo que los ingresos habituales dejen de ser ya suficientes para darles cobertura, de manera que ahora el escenario es otro, mucho más restrictivo.

Pero no todo son malas noticias, especialmente para los mayores de 65 años que cuenten con una vivienda en propiedad, un colectivo en España que aglutina a más de ocho millones de personas. Y es que para este grupo existen soluciones que permiten obtener liquidez a partir de la vivienda sin necesidad de tener que abandonarla. Soluciones que permiten convertir la vivienda en una especie de "plan de pensiones".

De entre estas soluciones aparece un salvavidas denominado "Hipoteca Inversa" o Hipoteca Senior como herramienta a la que poder recurrir para obtener un dinero más necesario que nunca. A través de este producto, la persona que lo contrata puede recibir un dinero a la firma o en forma de mensualidad, lo que más le convenga.

Se trata de un préstamo especial para mayores de 65 que tiene unas características muy particulares: no hay que devolverlo mes a mes pues la devolución tanto de principal como de intereses es exigible únicamente después de fallecida la persona o personas acreditadas. En el caso de matrimonios tras el fallecimiento del segundo cónyuge.

Llegado el momento, los herederos heredan la vivienda con la deuda generada hasta ese momento, y cuentan con hasta un año para devolverlo, lo cual pueden llevar a efecto bien con sus propios recursos o contratando una hipoteca ellos mismos para devolver el préstamo y seguir disponiendo de ella, o bien, como ocurre en la mayoría de los casos, devolviendo el préstamo mediante la venta de la casa y percibiendo como resultado el sobrante tras efectuar la devolución.

Se trata por tanto del único tipo de préstamos que no es exigible hasta después del fallecimiento pero que se puede cancelar anticipadamente total o parcialmente si así lo desea el acreditado. De esta manera el cliente puede disponer de liquidez sin tener que preocuparse de tener que devolverlo, además puede seguir disponiendo de su casa pues sigue siendo suya, y los herederos el día de mañana heredarán la vivienda con una deuda inferior al valor de la misma para poder así beneficiarse de la diferencia. Hay que destacar además que las cantidades que se perciben no están sujetas a tributación, pues no tienen la consideración de ingreso.

Según Iñigo Hernández, director de Desarrollo de Negocio de Óptima Mayores, "la hipoteca inversa permite obtener liquidez de una manera flexible y segura para conseguir la tranquilidad y libertad económica en la jubilación. A diferencia de lo que se suele pensar, la propiedad no se pierde, se mantiene, y los herederos también se benefician de ello, pues llegado el momento de la devolución el producto está diseñado para que la deuda sea sensiblemente inferior al valor de la vivienda". Para conocer una estimación de las cantidades que se pueden conseguir para cada caso concreto, Óptima Mayores ha habilitado una calculadora de hipoteca inversa en la web hipotecasenior.es.

La hipoteca inversa se reguló en España en el año 2007 en la Ley 41/2007, que se creó para fomentar el desarrollo de este tipo de operaciones, estableciendo una serie de ventajas en la contratación, como la exención del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados y bonificaciones en las tasas notariales y registrales. Además, esta ley establece la necesidad de ofrecer un asesoramiento independiente en la contratación del producto para garantizar un proceso de comercialización adecuado, teniendo en cuenta el colectivo al que se dirige.

En definitiva, la población española de mayores de 65 años con vivienda en propiedad tiene la oportunidad de aumentar su nivel de liquidez de una manera eficaz, equilibrada y segura que les va a permitir no solo sortear los inconvenientes derivados de la falta de liquidez, ya sea por razones coyunturales como las derivadas de la situación actual o las generadas por la falta de ahorro previo a la jubilación, sino también afrontar una jubilación con una mejor calidad de vida, pudiendo permitirse gastos que anteriormente no podían.