Golpe a Skittles: los famosos caramelos podrían desaparecer

Mars Inc, fabricante mundial de alimentos, se ha visto envuelta en medio de una batalla judicial por la demanda interpuesta por un consumidor en Estados Unidos. El motivo es el uso del dióxido de titanio en los caramelos de colores Skittles, unas gominolas masticables con sabor a frutas. Y es que, según señala el denunciante, llamado Jenile Thames, Mars está utilizando n producto no acto para el consumo humano.

El dióxido de titanio se emplea para dar color a muchos productos, tanto de alimentación como de cosmética. Si bien es cierto que en 2016 el fabricante anunció su plan para reducir y eliminar el uso de colorante en sus productos, también aseguran a USA Today, que "nuestro uso de dióxido de titanio cumple con las regulaciones de la FDA". Thames, por su parte, asegura que la empresa utiliza "niveles elevados" de este elemento para la fabricación de los mencionados caramelos de colores.

Por el momento, la demanda presentada a nivel personal busca que sea colectiva y se encuentra en trámites dentro del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Norte de California. Cuando el proceso judicial comience, Mars tendrá que demostrar que cumple con la normativa en cuanto al uso del dióxido de titanio permitido por la regulación americana sanitaria, mientras que la parte de la acusación tendrá que demostrar que los niveles empleados superan los límites establecidos.

A falta de que se compruebe cuál es el porcentaje de dióxido de titanio empleado en la elaboración de estos caramelos, y de si cumplen o no con las reglas de la FDA, en Europa la prohibición puede llegar pronto. Y es que, Francia ya ha prohibido su uso y la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) ha hecho lo propio al considerar "no seguro" a este producto. La prohibición europea no entraría en vigor hasta el próximo mes de agosto.

Así las cosas, Mars tendrá que eliminar este ingrediente para poder seguir comercializando sus famosos Skittles en Europa y en Estados Unidos tendrá que demostrar que cumplen con la normativa vigente.