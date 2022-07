La EPA de la que alardea Sánchez crea 81.600 empleos menos que la de hace un año

Pedro Sánchez mantendrá su discurso económico ultra optimista y absolutamente fuera de la realidad pase lo que pase. Y lo acaba de volver a confirmar con la última EPA. El dato del paro revela que el número de ocupados ha aumentado en 383.300 personas en el segundo trimestre de 2022 gracias al periodo de contratación turística tradicional en España. Buena noticia. Cierto. Pero claramente matizable. Porque también muestra que en el mismo periodo del año pasado y mucho más sumergidos en el efecto covid, se crearon 464.900 empleos, es decir, que en un año de pleno covid se generaron 81.600 empleos más que en el momento en el que Sánchez habla de sólida recuperación económica.

No se trata del único factor que Sánchez pasa por alto, casualmente, a la hora de lanzar las campanas triunfalistas al vuelo. Los datos recopilados en un análisis del sindicato USO recuerdan que, además, la destrucción de empleo en el segundo trimestre del año 2020 —en pleno golpe económico del covid— se elevó hasta los 1,074 millones de trabajos destruidos. Es decir, que en este segundo trimestre de 2022, no sólo se ralentiza la recuperación mostrada en 2021, sino que, además, no se consigue acumular un restablecimiento del empleo que compense el golpe de aquel ejercicio 2020 con pleno covid: la suma de los segundos trimestres de 2021 y 2022 alumbra un total de 848.200 empleos, 225.800 trabajos menos que los destruidos en el mismo periodo de 2020. Y todo ello, sin contar con que esos empleos tienen un alto contenido de temporalidad y de no permanencia en el tiempo por su relación con el turismo.

USO destaca que "esta EPA correspondiente al segundo trimestre sigue la pauta tradicional", que es la propia del crecimiento "del empleo debido fundamentalmente al incremento de la actividad del sector servicios muy ligada a la estacionalidad".

"En cualquier caso, si bien en esta EPA mejora el empleo, es peor que la correspondiente al año pasado, con una mayor influencia de la pandemia. Por otra parte, la eclosión de la contratación de fijos discontinuos y su no cómputo como parados en los periodos de actividad pueden distorsionar las estadísticas del paro", advierten desde USO.

Los datos muestran lo siguiente. Que el número de ocupados aumenta en 383.300 personas en el segundo trimestre de 2022 y se sitúa en 20.468.000. Que la tasa de variación trimestral del empleo es del 1,91%. La tasa de empleo (porcentaje de ocupados respecto de la población de 16 y más años) es del 51,38%, con un aumento de 87 centésimas respecto del trimestre anterior. Que en los 12 últimos meses el empleo ha aumentado en 796.400 personas (368.100 hombres y 428.300 mujeres). Y que la tasa de variación anual de la ocupación es del 4,05%, lo que supone un descenso de 52 centésimas respecto al trimestre precedente.

Es más, como destaca USO, "el empleo indefinido ha aumentado en 1.076.300, mientras que el temporal ha disminuido en 279.800". Pero, como señala el sindicato, "esto es una consecuencia de los cambios introducidos por la Reforma Laboral". En concreto del crecimiento artificial de los contratos fijos discontinuos.

El detalle de esos datos, así, permite sacar más conclusiones: que el número total de trabajadores por cuenta propia crece en 10.000 personas en variación trimestral. Que en el último año prácticamente se mantiene sin cambios (600 personas más). Y que "el notable incremento de la contratación de fijos discontinuos, muy propios de esta época del año, distorsiona cualquier comparación que se pueda hacer", como afirma USO. Y es que los indefinidos a tiempo completo crecen, pero lo hacen a un ritmo del 12,3%. Mientras que los indefinidos a tiempo parcial lo hacen al doble (26,2%) y los indefinidos fijos discontinuos son los verdaderos autores de esa apariencia de estabilidad laboral con un aumento de nada menos que el 100,1%. Traducido: estas categorías están camuflando la temporalidad clásica del mercado laboral español en los últimos años.

Los hogares que tienen a todos sus miembros activos en paro, por su parte, disminuyen este trimestre en 62.600, hasta un total de 990.300. De ellos, 312.700 son unipersonales. Los mayores incrementos de empleo en este trimestre se dan en Islas Baleares (80.200), Cataluña (63.800) y Comunidad de Madrid (61.200). Por su parte, los mayores descensos se observan en País Vasco (–18.400) y Principado de Asturias (–5.200).

"Una conclusión: una EPA de aparente normalidad y afectada por los cambios en el tipo de contratación, en la que crece el empleo y baja el paro. La cuestión es qué pasará con las nuevas contrataciones indefinidas y sobre todo si una vez pasados estos periodos temporales de incremento de la actividad dejarán de serlo", destacan desde USO. "Es preocupante el incremento de las bajas en el empleo y por tanto en la Seguridad Social como consecuencia de la no superación del período de prueba. Con respecto a diciembre estas se han incrementado en un 649%", concluyen.