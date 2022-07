New Balance volverá a abrir cinco tiendas en España y Portugal

New Balance, en pleno proceso judicial con Experience Group, la compañía que hasta enero gestionaba las tiendas de la multinacional en España y Portugal, abrirá cinco locales en estos países.

Hace siete meses se cerraron las 22 tiendas de la Península Ibérica, lo que provocó el despido de 400 empleos directos. Las tiendas (cuatro de ellas situadas en ‘outlets’) estarán ubicadas en Madrid, Barcelona, Oporto y Lisboa. La intención de la firma de material deportivo, según fuentes conocedoras de la operación, es que las primeras se puedan abrir en agosto y el resto de forma paulatina hasta el final de año.

Las dos tiendas de Madrid se abrirán en San Sebastián de los Reyes Style Outlets y en Getafe Style Outlets. En Portugal estarán en el Freeport Fashion Outlet de Lisboa y en el Vila do Conde Fashion Outlet de Oporto. La única tienda física en calle que ya está confirmada estará en Barcelona, concretamente en Rambla de Cataluña 49, en el local colindante donde Experience abrió la primera Flagship Store de Europa.

La situación de las tiendas es muy cercana a donde operaba Experience, que denunció en la querella interpuesta de las presuntas intenciones de New Balance de apropiarse de forma indebida de su negocio, fondo de comercio y activos.

Desde hace meses, New Balance ha lanzado ofertas de diferentes puestos de trabajo a través de la red social Linkedin, como "Store Manager" en Getafe y "Asistente de Gerencia", también en Getafe. Otras ofertas que aparecen en esta red son: "Responsable comercial de moda", "Area Manager Iberia" o "HR Manager". Todas ellas se han publicado desde la cuenta de New Balance y desde la de Daniel Scheidgen Alvarez, director de Marketing de New Balance Iberia, también hijo de Anna Scheidgen.

Sigue adelante el proceso judicial

El proceso judicial contra la cúpula de New Balance sigue adelante en el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, donde queda pendiente la declaración de la cúpula de New Balance Ibérica, representada por Alfico y Anna Scheidgen y Angela Scheidgen, y el vicepresidente de New Balance Global, Paul Guaron.

Experience Store S.L y Experience Store Outlet presentaron una querella, que el juez ha admitido a trámite, por coacciones, un delito contra el mercado y consumidores por el descubrimiento y utilización en provecho propio de secretos de empresa y de un delito por abuso de posición dominante.

En la querella de Experience se indica que la relación se remonta a 2011 con un contrato vigente desde 2016 para trabajar para la matriz norteamericana desde Madrid con la misión de promocionar la marca New Balance en España y Portugal y promover la creación de tiendas y puntos de distribución.

El contrato que las vinculaba a New Balance vencía en 2021 y, según Experience, éste se prorrogaría tras el acuerdo alcanzado entre ambas partes, hasta el 2026. Experience asegura que realizó inversiones que pasaron por la compra de locales y la contratación de personal para encarar esa futura etapa de proyección de la compañía en Europa.

En su momento, New Balance aclaró que había informado a Experience Group que el contrato de licencia expiraba el 31 de diciembre de 2021 y que no se iba a hacer ninguno nuevo. También, New Balance niega cualquier acusación de Experience y considera que las inversiones que realizara Experience era un asunto suyo tras anunciarle la finalización del contrato.