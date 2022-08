Google podría recibir una demanda por monopolio por parte del Departamento de Justicia de EEUU

Las grandes tecnológicas, especialmente las FAANG (Facebook, Apple, Amazon, Netflix y Google), se han enfrentado a múltiples acusaciones de monopolio tanto en Estados Unidos como en Europa. De hecho, algunas han sido sancionadas por este motivo. Sin ir más lejos, la Comisión Europea ya sancionó a Google en el año 2018 por este mismo motivo y en 2019 lo volvió a hacer por su negocio publicitario. Recientemente, desde Bruselas también se ha acusado a Amazon de saltarse estas normativas.

Ahora, Google recibirá una nueva demanda por su negocio publicitario por parte del Departamento de Justicia de EEUU. Y es que, según Bloomberg, la investigación ya se ha iniciado y en septiembre podría conocerse la demanda interpuesta al gigante tecnológico. En este caso, el motivo es el negocio publicitario de Google y su posición de dominio en el mercado. No hay que olvidar que, en 2020, el Departamento de Justicia ya presentó una demanda por el mismo motivo. Sin embargo, en esta ocasión, el organismo público parece contar con más pruebas sobre las practicas supuestamente monopolísticas de la compañía.

Por el momento, Google no se ha pronunciado al respecto, ya que la demanda todavía no es pública ni se conocen los datos que presentará en ella el Departamento de Justicia.

Hasta ahora, las únicas sanciones que ha recibido esta compañía por estas prácticas han sido en la Unión Europea. En total, Google pagó 1.490 millones de euros en 2019 como sanción por su posición en la publicidad online; en 2018 pagó 4.340 millones por favorecer sus aplicaciones dentro de la Play Store; y en 2017 también tuvo que pagar 2.400 millones por un supuesto comportamiento ilegal en los precios de Google Shopping.

En Estados Unidos, la empresa no ha sido sancionada, pese a estas demandas. Aunque, en el Senado americano ya se ha registrado una propuesta de ley para ir contra las grandes tecnológicas y su posición en el mercado. La American Innovation and Choice Online Act, como se llama la iniciativa, busca limitar el tamaño y la influencia de estos gigantes de internet. Así, la guerra contra estos supuestas posiciones de dominio parece que se recrudece y que ya no solo se da en Bruselas.