Podemos exigirá al PSOE el control de los precios del alquiler de todos los propietarios en las comunidades del PP

Podemos quiere más control de los precios del alquiler. Sabe que su Gobierno ha sumido a España en una profunda crisis mayor que la de las economías vecinas. Sabe que las supuestas medidas para combatir la inflación no están dando resultado. Y sabe que, por lo tanto, con el cambio de año, el riesgo de subidas de los precios de los alquileres es inmenso. Por todo ello, Podemos quiere forzar una nueva revisión de la actual norma en la negociación de Presupuestos para que el control de precios llegue a todos los propietarios -no sólo a los grandes tenedores de inmuebles- y en todas las comunidades autónomas -no sólo en las regiones que lo aceptaron haciendo uso de la potestad que recoge la norma-. Traducido: quieren el control de los precios del alquiler de todos los propietarios en toda España, también en las comunidades del PP.

Se trata de la nueva batalla que pretenden dar los equipos de Ione Belarra e Irene Montero. Una batalla que puede terminar de destrozar el poder adquisitivo de muchos propietarios de viviendas en alquiler, que ya soportan su parte de una inflación disparada y que pueden verse en la tesitura de no poder trasladar parte de sus incrementos de costes a los inquilinos.

Podemos ha establecido dos temas como prioritarios hasta el cierre de su actual etapa de Gobierno de coalición. Dos temas que considera que no se pueden retrasar más tiempo. El primero es la derogación efectiva de la ley de seguridad ciudadana, que sigue aún en su tramitación parlamentaria y recopilando cambios. Podemos considera inadmisible que la bautizada por la izquierda como ley mordaza permanezca más tiempo en la etapa de Gobierno de socialistas y comunistas que bajo el Ejecutivo de Mariano Rajoy que la impulsó. Y los morados creen que debe entrar ya en vigor la reforma legal, sí o sí.

El segundo asunto clave para Podemos es el alquiler. Lo denominan "emergencia habitacional". Y consideran que debe terminar de regularse de cara al próximo año. Desde Podemos destacan que su exigencia ya ha sido traslada al PSOE: una regulación de precios del alquiler para todos los propietarios de las "zonas tensionadas". Con una inflación del 10,8%, la realidad es que toda España, básicamente, ha pasado a ser "zona tensionada". Por lo tanto, Podemos exige ya el control de los precios de los alquileres de todos los propietarios en toda España, eliminando el veto que permite el actual texto normativo a las comunidades autónomas que no deseen aplicar el control de los precios en su territorio -básicamente, las del PP-.

Podemos exige, además, que la SAREB ponga sus viviendas a disposición del parque público de vivienda y que en España se prohiba cualquier desahucio que no vaya acompañado de "alternativa habitacional". Es decir, que si un propietario de vivienda en alquiler se encuentra en un caso de impago o morosidad de su inquilino -cosa medianamente habitual en una crisis como la actual y que aún se agravará- , no pueda desahuciarlo hasta que la Administración ofrezca una "alternativa habitacional", con lo que el propietario del inmueble queda cautivo y acumulando pérdidas hasta que el Gobierno de turno quiera.

El último texto pactado en el Gobierno de izquierdas, por el contrario, otorga a las comunidades autónomas la potestad de declarar zonas tensionadas o no. Las del PP dijeron desde el primer día que en sus territorios no se aplicaría la norma, lo cual ha sacado de la órbita de control de precios ansiada por Podemos, entre otras, a la joya de la corona: Madrid.

Además, se estableció una distinción entre tipos de propietarios, diferenciando entre pequeños y grandes propietarios. Para la norma, el gran tenedor es la persona física o jurídica con más de 10 inmuebles urbanos, excluyendo garajes y trasteros, o una superficie construida de más de 1.500 metros cuadrados.

A Podemos, todo esto no le vale. Quiere poder decretar una congelación de precios o limitación de las actualizaciones de los precios del alquiler con la inflación de forma generalizada y masiva.