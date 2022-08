Sánchez disparó la deuda en 630 millones de euros al día en junio

Sánchez no deja de incrementar la deuda pública, cada vez de manera más peligrosa. En junio, ha aumentado la deuda en 18.908 millones de euros, a razón de 630 millones de euros al día en los 30 días de junio, de manera que se intensifica el ritmo de endeudamiento -213,32 millones de euros al día desde que gobierna-. De esa forma, la deuda se sitúa en mayo en 1,475 billones de euros de endeudamiento, de manera que sigue avanzando hacia los 1,5 billones de euros, con casi 320.000 millones de euros de incremento desde que gobierna Sánchez (318.055 millones).

Este grave problema puede poner en peligro a la economía española, tanto por su capacidad para financiarse si el BCE deja de comprar deuda, como por la repercusión de sus intereses en el presupuesto, que mermará recursos para servicios esenciales y que, a su vez, incrementará el gasto. Esto es especialmente grave en estos momentos de subidas de tipos de interés, que afectarán negativamente a los gastos financieros del sector público, tal y como señalan diversas instituciones, como la AIReF y FUNCAS, por ejemplo. Ese mayor endeudamiento español -junto con el italiano- ha obligado al BCE a anunciar un mecanismo para mitigar el incremento de dicha prima de riesgo. Así, Sánchez está comprometiendo a la economía española y con el efecto que tiene, por ser la cuarta economía de la zona euro, a la eurozona.

El incremento del gasto es un problema importante, con el déficit estructural, construido sobre un gasto desmedido, que se ha ido consolidando en el tiempo, como principal problema. Así, sobre la base de unos ingresos coyunturales, se ha ido asumiendo un incremento del gasto anual en el sector público, especialmente en el Gobierno de la nación, que nos lleva a una situación de insostenibilidad.

De esa manera, el déficit estructural español se situará en 2023 en cerca de cinco puntos porcentuales sobre el PIB, elemento que señala un grave desequilibrio de la economía española. Déficit estructural que es la gran preocupación de la Comisión Europea.

Esa asunción de dicha supuesta normalidad se recoge, mes tras mes, en las estadísticas de endeudamiento de las AAPP que publica el Banco de España. Sánchez no sólo no rectifica, sino que agrava el endeudamiento de los españoles en el último mes, como hemos dicho antes. La tendencia, así, sigue siendo alcista -y así seguirá mientras siga habiendo déficit, pues la deuda no es más que el sumatorio de los distintos saldos presupuestarios de cada ejercicio- con la aportación de inestabilidad a la economía que ello supone, y para este año, 2022, se prevé un déficit del entorno del 5%.

La deuda sigue su camino hacia los 1,5 billones de euros, que supone el 112,76% del PIB español sobre la estimación de crecimiento de PIB nominal del Gobierno a partir del dato de cierre de 2021, publicado por el INE, así como su previsión de déficit en 2022 que aparece en el cuadro macroeconómico.

Aunque es obvio que el efecto del denominador derivado del crecimiento del PIB mitigará el cociente, como vemos al utilizar el dato de previsión del año (1,308 billones de euros), sigue siendo muy elevado porcentualmente y, lo que es más preocupante, creciente en valores absolutos.

Sobre el dato agregado de PIB de los últimos cuatro trimestres, el porcentaje es todavía mayor, situándose en el 116,83%, tal y como recoge la nota del Banco de España.

Es más, como la previsión de déficit para 2022 es del 5%, eso supone incorporar una mayor deuda en 2022 de 65.435 millones de euros. Eso quiere decir que como se ha incrementado ya en estos seis primeros meses en 48.157 millones respecto al cierre de 2021, el endeudamiento se incrementará en los seis meses restantes del año en otros 17.188 millones, de manera que la deuda llegará casi a los 1,5 billones de euros (1,493 billones) y el endeudamiento sobre el PIB se situará en el 114,1% del PIB, que será todavía mayor si el PIB se queda por debajo de las previsiones, aunque el PIB nominal, debido a la inflación, es más sencillo que se mantenga en el nivel previsto, no así el crecimiento real sin contar el efecto de los precios.

Todo ello, nos lleva a que desde que gobierna Sánchez la deuda se ha incrementado en 318.055 millones de euros. Durante el primer año, aumentó en 38.688 millones, y al cabo cuatro años de mandato el incremento es de casi 320.000 millones de euros.

Así, si durante el primer año creció la deuda por persona en 828,03 euros, en los cuatro años de mandato de Sánchez la deuda por persona ha aumentado en 6.705 euros, ocho veces el incremento del primer año.

Visto de otra manera: en el primer año, la deuda se incrementaba a un ritmo de 105,99 millones de euros al día. Ahora, tras cuatro años de Gobierno de Sánchez, la deuda crece 213,32 millones de euros cada día.

De esa forma, nos encontramos con un incremento exponencial del gasto sin haber recuperado el nivel de actividad económica previo a la pandemia, en un entorno económico complicado, de elevada inflación, siendo muy preocupante la subyacente -la mayor desde hace casi treinta años-, fuertes costes energéticos -que están propagando ese incremento de precios por toda la cadena de valor-, marco macroeconómico irreal, que se está corrigiendo a la baja por expectativas endebles. De hecho, todas las instituciones que realizan predicción rebajan de manera clara las previsiones de crecimiento español, al tiempo que elevan las previsiones de inflación en España. Todo ello está presionando, de nuevo, la prima de riesgo española, sólo mitigada por la herramienta antifragmentación anunciada por el BCE, que estará condicionada a reformas.

Es imprescindible, por tanto, reducir el gasto ineficiente, porque es el origen del problema y vuelve insostenible el mantenimiento de la estructura económica con semejante endeudamiento, y devolver a los ciudadanos -mediante la deflactación de la tarifa del IRPF y la bajada de impuestos- la recaudación extra que el Gobierno está consiguiendo gracias a la inflación, que asfixia a los españoles, les hace perder poder adquisitivo y les impide llegar a fin de mes y poder competir, en el caso de las empresas, en los mercados.