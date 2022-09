Los 10 gráficos que muestran la destrucción de empleo de Sánchez

El Gobierno sigue empeñado en mostrar una imagen triunfalista del mercado de trabajo, pero la realidad indica que el deterioro del mismo es notable y que empeora de manera acelerada cada mes. Todo ello se ve claramente en los siguientes gráficos del mercado laboral.

1 – Es uno de los peores meses de agosto en paro registrado de los últimos años.

Con una subida de 40.428 personas, la cifra de paro se sitúa en 2.924.240 parados, de manera que desde 2011 sólo hay cuatro años peores que el actual. Ni siquiera el año de la pandemia se comportó peor que este mes de agosto.

2 – Los Demandantes de Empleo No Ocupados (DENO´s) empiezan a subir en julio y agosto.

Llama la atención el incremento importante de los "Demandantes de empleo no ocupados", los DENO’s, donde se contabilizan los fijos discontinuos cuando no están activos y que al convertir a los temporales en fijos discontinuos con motivo del cambio en la legislación laboral, dicha estadística podría estar encubriendo nuevos parados que lo serían si no se hubiese producido el cambio artificial de contrato por la contrarreforma laboral:

14.133 DENO’s más en julio.

33.363 DENO’s más en este mes de agosto.

Entre julio y agosto, 47.496 DENO’s más.

3 – La subida del paro es generalizada en casi todos los sectores.

Agricultura: 6.693 parados menos.

Industria: 4.974 parados más.

Construcción: 5.095 parados más.

Servicios: 37.546 parados más en el principal sector económico nacional.

Sin empleo anterior: 494 parados menos.

4 – Sube el paro en ambos sexos.

Sube el paro masculino 17.815 personas.

Aumenta el paro femenino en 22.613 personas.

5 – Sube el paro tanto en jóvenes como en mayores de veinticinco años.

Sube el paro juvenil (menores de 25 años) en 8.881 personas.

Sube con fuerza el paro entre los mayores de 25 años, en 31.547 personas.

6 – Caen los contratos registrados.

El número de contratos registrados baja en 123.772 contratos en tasa interanual.

Esto supone una nueva bajada en tasa interanual (-8,79%) por tercer mes consecutivo desde febrero de 2021.

7 – Se destruye empleo con la caída de la afiliación a la Seguridad Social.

Se destruye empleo. La afiliación baja en 189.963 personas.

Es el quinto peor dato de afiliación de un mes de agosto de los últimos 20 ejercicios.

8 – Los autónomos encadenan dos meses consecutivos de destrucción de empleo.

Al segmentar, uno de los grupos peor parados es el de los autónomos, al perderse 13.509 autónomos en el mes (el noveno peor agosto de los últimos 20 años), después de haber descendido en julio en 10.422.

9 – El último día de agosto se intensificó la destrucción de empleo.

Se destruyeron 269.716 empleos respecto al día anterior.

10 – No se ha recuperado el nivel de empresas previa a la pandemia.

Desde febrero de 2020, se han perdido 34.045 empresas.

Esto es el fruto de la política económica errónea del Gobierno del presidente Sánchez, que acelera el deterioro de la economía y el mercado laboral en España, con consecuencias que, desgraciadamente, pueden ser mucho más graves a partir de otoño.