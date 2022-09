Una macrocentral eólica con 149 gigantescos aerogeneradores amenaza la sierra de Teruel

El pasado 8 de agosto el Boletín Oficial del Estado recogía el anuncio para información pública – un paso previo a su autorización administrativa – de una serie de proyectos de energía eólica en Teruel, en la zona más montañosa de esta provincia.

Hasta el momento los habitantes de la zona habían oído hablar de un proyecto eólico grande, pero poco o nada se sabía de él. Cuando han salido a la luz los datos que se publican en el boletín oficial la sorpresa ha sido mayúscula, en primer lugar porque indica un grado de avance mayor de lo que se pensaba, y en segundo y más importante porque la propuesta tiene un tamaño descomunal, afectando hasta una docena de pueblos de la zona.

Son, concretamente, Alba, Albarracín, Almohaja, Bronchales, Blancas, Ojos Negros, Orihuela del Tremedal, Peracense, Pozuel del Campo, Ródenas, Villafranca del Campo, Villar del Salz y Santa Eulalia del Campo.

Serán nada más y nada menos que 149 gigantescos aerogeneradores –115 metros de mástil más aspas de 170, es decir, una altura total de 200 metros– además de todas las infraestructuras asociadas: cientos de kilómetros de pistas de acceso y, sobre todo, líneas de alta tensión que podrían requerir hasta un millar de torres de 45 metros de altura.

Respuesta vecinal en contra

Sobre todo desde su aparición en el BOE proyecto ha provocado una fuerte respuesta en la zona: se han celebrado varias reuniones vecinales, una concentración en Orihuela del Tremedal y se está organizando una respuesta a través de acciones como recogidas de firmas.

Además, también ha provocado la habitual polarización política: mientras el PP de localidades como Orihuela del Tremedal se ha posicionado en contra, alcaldes de la zona como el socialista José Antonio Nicolas Soriano, acusa a los populares de generar "un enfrentamiento entre los vecinos de su pueblo" y "malestar con el resto de pueblos que están integrados en dicho proyecto" pues según él "está perjudicando sus intereses".

Un ataque al medioambiente

Los vecinos movilizados critican con dureza no sólo el brutal impacto que tendrá el proyecto en el paisaje de una zona que tiene en el turismo uno de sus recursos más valiosos, sino que además su extensión y ubicación pueden afectar a varias zonas muy ricas medioambientalmente.

Por ejemplo, se verá afectado el nudo hidrológico del río Gallo, con una serie de pequeños cauces, arroyos y ramblas, así como una vía pecuaria. Además, estarán muy cerca de los llamados Tremedales de Orihuela, una serie de humedales naturales con una altísima biodiversidad, por ejemplo tiene 600 especies de flora, algunas endémicas y, sobre todo, están en la lista de zonas protegidas por el Convenio de Ramsar, que protege los hábitats de aves acuáticas. Sólo otros tres lugares de Aragón están incluidos en esta lista.

El asunto de las aves es especialmente preocupante, dado el tremendo efecto que las grandes aspas de los generadores de energía eólica tienen tanto entre los pájaros como entre los mosquitos de los que estos se alimentan. Y parte de esta gran central eólica estará entre varias zonas de especial protección para las aves (ZEPA), la ya mencionada de los tremedales, la llamada Montes Universales-Sierra del Tremedal y la de Parameras de Pozondón.

Y como decimos no es la única preocupación, localidades como Albarracín, Monumento Nacional desde 1961, u Orihuela del Tremedal, Conjunto Histórico Artístico desde 1972, verían su entorno sensiblemente modificado y, con ello, podrían ver comprometida la que hoy por hoy es una de sus principales fuentes de ingresos, si no la principal: un turismo que busca en ese rincón de Teruel riqueza paisajística y natural y, desde luego, no una inmensa colección de modernos y antiestéticos molinos de viento que, además, son un castigo seguro para la fauna.