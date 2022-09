Feijóo pide bajar el IVA del 10 al 4% a la carne, el pescado, el agua, los aceites, la pasta y las conservas

Tras el no del Gobierno a la propuesta del Partido Popular de rebajar el IRPF a las rentas hasta 40.000 euros, Alberto Núñez Feijóo ha puesto este lunes sobre la mesa una nueva medida. El presidente del PP pide a Pedro Sánchez que baje el IVA del 10 al 4% a "la carne, el pescado, los aceites, el agua, la pasta seca y a las conservas".

Feijóo ha realizado esta petición ante la cúpula de su formación que este lunes ha reunido en Génova. Según el líder del PP, bajar el IVA de esos productos básicos "es lo razonable en este momento para poder hacer la compra".

Desde Génova aseguran que es "una propuesta estudiada y solvente", fruto "de la reflexión y análisis". Y explican además que "esta rebaja supondría dejar de ingresas para las arcas del estado unos 970 millones de euros pero se cubrirían con la recaudación extra de más de mil millones que supone el incremento de los precios", ha especificado el líder del PP que ha recordado que el Ejecutivo ya lleva 32.000 millones de euros más de recaudación por la inflación.

Sin lecciones del PSOE

Tras ello, ha cargado contra el Gobierno de Sánchez del que ha dicho "no está dispuestos a recibir lecciones". "Las críticas las encajo con sentido del humo pero no las lecciones del PSOE", ha comenzado Feijóo que ha recordado que desde el Ejecutivo han dicho de él que "es un populista, un insolvente y que es amigo de los ricos".

El líder del PP ha explicado que los socialistas no le "pueden dar lecciones" porque son ellos los que "han votado que no a rebajar el IRPF a las rentas hasta 40.000 euros". "Me cuesta encajar que Sánchez mantenga el gobierno más caro y se niegue a rebajar el IVA para los alimentos básicos que necesitan los españoles", ha insistido Feijóo.