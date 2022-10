ISDE celebra su XIII edición de entrega de Premio Jurídico Internacional

El Premio Jurídico Internacional ISDE 2022, ha celebrado este año con éxito su decimotercera edición, en el del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM). Ha contado con el patrocinio del grupo de Mahou San Miguel y el despacho BDO.

Importantes representantes de la vida jurídica del país han estado presentes en el evento que ha contado, en la mesa presidencial, con la participación del Decano del ICAM, José María Alonso, que dio a todos la bienvenida y agradeció a ISDE que colabore de una manera tan extraordinaria para con la Abogacía, Juan José Sánchez-Puig, CEO de ISDE y la directora del Máster de Acceso a la Profesión de Abogado , Cristina de Amunátegui Rodríguez.

En el acto también se ha inaugurado la nueva promoción del Máster de acceso a la profesión de abogado del ISDE. Su CEO, Juan José Sánchez Puig ha sido el encargado de abrir el acto y dirigirse a los alumnos: "Enhorabuena por haber superado las rigurosas pruebas de acceso y por vuestros excelentes expedientes, estáis preparados para que ISDE os exija, pero a cambio vais a recibir formación de los mejores profesionales". Y dirigiéndose al Decano, le ha agradecido el habernos invitado a la casa de los abogados y a Eduardo Peñacoba, socio director de Simmons & Simmons en España, por la confianza depositada en ISDE.

Cristina de Amunátegui Rodríguez, señala a los alumnos "los tres pilares que destaca de ISDE es la excelente formación académica, la exclusividad de los profesores ejercientes de la abogacía y el insuperable sistema de prácticas que se os ofrece" y por esto, "se os exigen tres puntos esenciales: el respeto a la institución, al derecho y a la ley; la responsabilidad personal y el rigor profesional". "Queremos alumnos excelentes".

Plácido Molina, director del Máster, da la enhorabuena por la profesión que han escogido y la mejor elección: ISDE como centro de estudios, "sois suficientemente inteligentes como para hacer que este curso sea vuestra lanzadera profesional".

A continuación Germán Ruiz, director de Desarrollo de Negocio de ISDE, abrió la entrega de los Premios y aunque se iban a entregar cuatro galardones, dos en la categoría profesional y dos en la de estudiante en las áreas de Derecho Deportivo e Internacional, el jurado finalmente decidió otorgar sólo tres. "La categoría profesional en el Derecho Internacional privado ha quedado "desierta" porque el jurado ha considerado que los trabajos presentados no estaban a la altura de estos premios.", expuso Ruiz.

La premiada en la categoría de estudiante, en la especialidad de Derecho Internacional, ha sido María Huertes Santos por su trabajo "El Riesgo de Confusión de las Marcas". El galardón fue entregado por el decano del Colegio de la Abogacía de Madrid, José María Alonso. Asimismo, Álvaro Marco, socio del despacho de BDO, fue quién entregó el premio a Juan Sunyé Terry, en la especialidad de Derecho Deportivo por su trabajo "Partnership between UEFA Regulations and EU Competition Law to ensure level playing field on the European football market".

Y en la categoría profesional, Casilda Álvarez de Toledo, abogada de la asesoría jurídica del grupo Mahou San Miguel, y Javier Carrasco Vega, jefe de la asesoría jurídica del mismo grupo, entregaron el premio en la especialidad de Derecho Deportivo a Pedro Luis Bracho Fuenmayor, por su trabajo "Teoría del Riesgo Permitido en el Ámbito Deportivo."

Germán Ruiz finalizó su intervención con palabras de agradeciendo a las universidades que avalaron los premios en la categoría estudiante, así como a los despachos de abogados que lo hicieron en la categoría profesional.

"Cuando ISDE otorga estos premios, está premiando valores como la formación, la investigación, la especialización, la internacionalización y la digitalización de la abogacía y yo me uno en su reconocimiento" concluyó el decano del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.

Beca Simmons & Simmons

En esta jornada, se ha adjudicado la Beca Simmons & Simmons, que cubre el importe de matrícula del Máster en Acceso a la Abogacía para un estudiante que, además de presentar un currículum académico excelente, haya superado el proceso de selección ISDE.

En palabras de Eduardo Peñacoba, Socio Director de Simmons & Simmons en España," Perseguimos así romper las barreras geográficas, sociales o familiares que pueden existir a la hora de acceder a centros de prestigio, y ayudar a que personas cualificadas y con gran potencial accedan a la mejor educación posible".