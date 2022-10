Todos los agujeros negros de la declaración de impacto ambiental de los molinos de Forestalia en Teruel

A Fernando Samper le crecen los enanos, no los molinos. Se puede decir que Forestalia llevará en el pecado la penitencia y las consecuencias de su llamativo modelo de negocio, ya amenazan con dar al traste su plan para llenar los parajes naturales de Teruel de enormes generadores eólicos.

La Plataforma a favor de los Paisajes de Teruel ha presentado hasta 28 alegaciones al proyecto de Samper en Teruel, "PEol-765", según el cual están proyectados 149 molinos entre las comarcas del Jiloca, la Comunidad de Teruel y la sierra de Albarracín.

¿Y cuáles son las características propias del modelo de negocio de Forestalia que amenazan sus lucrativos planes? En primer lugar, incluír en su equipo directivo a la cúpula de la consejería de Medio Ambiente del anterior gobierno de Aragón (PSOE-PAR). Además, repartir las adjudicaciones en diecinueve sociedades, todas ellas pertenecientes a Forestalia, y que se reparten el pastel eólico en promociones de menos de 50 megawatios. Curiosamente la normativa establece que cuando las instalaciones son de menos de 50 megavatios, es la Comunidad Autónoma la que aprueba el informe de impacto ambiental en lugar de que tenga que ser el propio ministerio de Transición Ecológica.

Y este es uno de los puntos que cargan de razón varias de las enmiendas de la plataforma por los parajes de Teruel: El impacto ambiental se describe de forma aislada y fragmentada para cada una de las 19 adjudicaciones, lo que no permite evaluar el impacto ambiental total de las instalaciones de los 149 aerogeneradores.

Otro de los puntos flacos de la instalación es que, la forma de presentar las declaraciones de impacto ambiental fragmentado obvia una realidad, que no incluyen la evacuación de la energía eléctrica generada. Es decir, el proyecto "PEol-765" consta de 19 centrales eólicas de las que sólo 4 cuentan con infraestructuras de evacuación, es decir, con transformadores y líneas eléctricas para conducir la electricidad a la red. Es evidente que estas otras instalaciones aparecerán en otros trámites, pero lo cierto es que el proyecto que busca aprobación se compone únicamente de generadores que no evacuarían la electricidad a ningún sitio.

¡No hay viento!

El problema de la falta de infraestructuras de evacuación no sería mucho inconveniente para 118 de los 149 aerogeneradores ya que no cumple con los mínimos de viento en la zona de instalación necesarios para garantizar su rentabilidad y que según la Asociación Eólica Aragonesa son 3.000 horas equivalentes. Pese a que algunas fuentes señalaron al Libre Mercado que Forestalia estuvo haciendo trabajos de campo en los distintos enclaves donde quería instalar los generadores, las declaraciones de impacto ambiental de Forestalia reconocen que "no dispone de datos propios del viento en los lugares donde quieren instalar los molinos".

Además, según denuncia la Plataforma a favor de los Paisajes de Teruel, además, el proyecto de Samper incumple la Ley del Sector Energético al proponer una línea con una tensión superior a los reglamentarios 380KV para transportar la energía a lo largo de 167 kilómetros de forma paralela a una línea de Red Eléctrica y termina en un punto próximo a la ciudad de Valencia, para allí pasar a ser distribuida a los puntos de consumo. Además, la Ley también dice que ninguna entidad puede actuar simultáneamente como proyector y a la vez como gestor en la red de traspnsporte, que es lo que ha presentado Forestalia. En su folleto presume de sus líneas de evacuación son "verdaderas líneas de transporte de titularidad privada".

Un copia y pega

Quizá una de las acusaciones más lacerantes, si las anteriores no lo fueran, es que la Plataforma a favor de los Paisajes de Teruel denuncia que el estudio de impacto ambiental de Forestalia es una simple recopilación de datos públicos facilitados por el Gobierno de Aragón. Además, los técnicos de Plataforma denuncian que no se ha hecho el conveniente estudio geológico para garantizar la conveniencia de las instalaciones.

Por último, en sus alegaciones, esta plataforma alude al patrimonio cultural, natural y turístico de la zona en la que Samper quiere instalar los molinos. Unos generadores que realmente amenazan los atractivos turísticos de la zona.

Las alegaciones abordan asuntos muy diversos como las afecciones a espacios naturales, el incumplimiento de leyes básicas en materia de medio ambiente y del sector eléctrico, la falta de mediciones y de recogida de datos de la zona, la duda ante la rentabilidad del proyecto y las consecuencias negativas al patrimonio cultural, arqueológico, paisajístico y al turismo de la zona.