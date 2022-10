Azvalor brilla como la gestora con mayor rentabilidad hasta septiembre

Vencer la inflación es el objetivo que todos deberíamos tener para nuestros ahorros, ya que con una escalda de precios desbocada en el entorno del 10%, en unos pocos años, nuestro ahorro desaparecerá si no lo ponemos a trabajar.

Si la inflación estuviera en su media histórica del 2%, una inversión que me retorno ese 2% o más, ya estará haciendo que el dinero trabaje por mi. Sin embargo, en el momento que vivimos, encontrar una inversión que me retorno de manera recurrente más rendimiento que la inflación no es sencillo, ya que tenemos que buscar auténticas joyas.

Una de esas joyas es Azvalor, la gestora que comandan Álvaro Guzmán de Lázaro y Fernando Bernad junto al resto de socios, Beltrán Parages y Sergio Fernández Pacheco, está brillando como la gestora con mejor desempeño en lo que va de año, al arrojar unas rentabilidades récord muy por encima de ese 10% que permite superar la inflación.

Es más Azvalor Asset Management es la firma que mejor y mayor rentabilidad obtuvo en lo que va de año al registrar un avance que roza el 30% en los nueve primeros meses del año, según la consultora Vdos publicados este martes.

"Es el poder de la convicción" dicen fuentes cercanas a la gestora, que conocen el trabajo diario del equipo de analistas, también conocido como "la fábrica", donde surgen las ideas de inversión, se hace seguimiento de la evolución de las compañías y se toman las decisiones de rebalanceo y reajuste de las carteras para mantener el objetivo de rentabilidad en cifras muy altas.

"Los fondos de Azvalor siguen estando objetivamente muy baratos", dicen otras fuentes cercanas a la gestora, que consideran que el potencial de rentabilidad de los productos de Azvalor sigue siendo todavía "enorme".

En cuanto a las compañías que componen la cartera, una de sus principales apuestas es Ama Group, una empresa australiana dedicada a la explotación y el desarrollo de negocios complementarios en el mercado de la reparación de automóviles, así como la empresa estadounidense de extracción de carbón, Arch Resources, o la compañía australiana en producción de carbón, Whitehaven Coal. Por rentabilidad le sigue Alantra Wealth Management Gestión, que avanzó en los nueve primeros meses del año el 1,68%.

Recientemente, en Tu Dinero Nunca Duerme, el socio y director financiero y de operaciones de Azvalor, Sergio Fernández Pacheco, explicó en que el potencial de revalorización de las carteras de Azvalor sigue estando en el 100%.

Los resultados de Azvalor en lo que va de año, y su resultado anualizado desde inicio vienen a confirmar el éxito de la inversión estilo value o estilo valor en la gestión independiente. Una filosofía de gestión basada en el estudio profundo de las compañías y en la búsqueda de grandes negocios que, en algún momento, están castigadas por el mercado. La estrategia era clara para el equipo de Azvalor que en el pasado han tenido que soportar titulares negativos del estilo "se acabó el brillo de los value", pero ahora dan un nuevo puñetazo en la mesa con una rentabilidad envidiable en medio de un mar de incertidumbre en los mercados.