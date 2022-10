El Gobierno informará a cada ciudadano de si está consumiendo más luz y gas que sus vecinos

Los países europeos llevan meses preparándose para el crudo invierno ante el encarecimiento del gas natural. Así, la equivocada agenda energética de los gobiernos ha conducido al continente a un callejón sin salida.

La gran dependencia de Rusia respecto al gas natural, la falta de inversión en la exploración de hidrocarburos, el veto al fracking o la persecución a la nuclear ha dejado al sistema energético del viejo continente en una situación de gran fragilidad, que Putin ha sabido aprovechar como respuesta a las sanciones de occidente.

Tal y como viene informando Libre Mercado, para tratar de parchear esta complicada situación, los distintos países europeos han implementado planes de ahorro energético que buscan alcanzar la meta fijada por Bruselas de reducir un 15% el consumo de gas hasta la primavera de 2023.

En este sentido, el gobierno de España aprobó este martes día 11 el "Plan Más Seguridad Energética". Un plan que tiene la intención de "reforzar la protección de los ciudadanos frente a la subida de precios provocada por la guerra en Ucrania". Aunque, como ya sabemos, la guerra tan solo ha sido solo el factor que ha destapado una carencias que se venían arrastrando desde años atrás.

Este plan de contingencia cuenta con 73 medidas organizadas en 6 bloques de actuación, si bien se trata de un mero documento que no ha sido aprobado por las Cortes y que no se plasma en forma de ley. Asimismo, su ejecución está apoyada en el ya existente Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Ejecutivo, que se vale de fondos europeos. Y, además, parte de sus planteamientos no constituyen ninguna novedad, por haberse aprobado o anunciado en las últimas semanas, como la rebaja del IVA del gas natural o la reforma de la tarifa eléctrica regulada.

De hecho, el Gobierno ni siquiera sabe con exactitud el impacto que tendrá su propio plan en la reducción del consumo de gas: estiman que este oscilará "entre el 5,1% y el 13,5%".

Entre las medidas más destacadas, el programa de ahorro incluye otorgar una mayor cobertura para el bono social eléctrico y el bono social térmico, así como aprobar una tarifa regulada para las calderas comunitarias de calefacción central o la promoción de un mayor despliegue de contadores inteligentes de gas.

"Usar el agua caliente con prudencia"

Asimismo, el documento incluye la necesidad de "dotar de transparencia y claridad a las facturas energéticas". Para ello, el Gobierno le indicará a cada ciudadano, dentro de la factura, si su consumo está siendo demasiado alto. Algo que se aplicará a las facturas de luz y gas de los consumidores con menos de 15 kilovatios de potencia y un consumo inferior a 50.000 kilovatios hora anuales, respectivamente, incluyendo una comparativa del consumo respecto a los clientes que viven en el mismo código postal. Y también, se incluirán en las facturas consejos para consumir de un modo inteligente y eficiente.

Por otro lado, buena parte del contenido de este plan se basa en una serie recomendaciones de ahorro energético dirigidas tanto a familias como a empresas y administraciones públicas, y que, por el momento, no serán de obligado cumplimiento. Así, el Gobierno insta al ciudadano a "usar el agua caliente con prudencia", situando el agua del grifo "entre los 30 y los 35 grados". O, por ejemplo, indica a las familias que deben reducir el tiempo que ventilan las habitaciones en invierno: "Suele ser suficiente con abrir las ventanas unos pocos minutos para renovar el aire", se explica en el documento, que también "invita" a los ciudadanos a evitar el uso de secadoras para la ropa, comprar bombillas led o desconectar los electrodomésticos que no se usen.

Aunque quizás lo más llamativo es que el Gobierno recomienda a los españoles acudir a clases de conducción "para minimizar el uso de combustible", e insta a las empresas a que promuevan los vehículos colectivos y compartidos entre empleados o a que llenen las azoteas de paneles solares. Por su parte, al sector agrícola le pide que comparta los tractores, los terrenos y la mano de obra entre distintas instalaciones, así como que se elijan cultivos que necesiten menos agua o que se optimice el ordeño de las vacas.