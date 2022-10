10 medidas para ahorrar en la factura de gas natural

Actualmente, debido a factores como la guerra de Ucrania o las complicaciones en las relaciones con Argelia, el precio del gas ha aumentado de forma exponencial, por lo que seguramente estás preocupado por el impacto de todo esto en tu factura.

El gas es un recurso del que no puedes prescindir en tu hogar ya que se utiliza para la calefacción, las cocinas de gas, el agua caliente, etc. Pero si que puedes hacer un consumo más eficiente.

Desde TodoLuzyGas te sugerimos 10 formas diferentes para que puedas reducir el importe de tu factura de gas y además contribuyas con el medioambiente.

¿Cómo reducir tu factura de gas natural?

Modera la temperatura de la calefacción, sin pasar frío, unos 21º durante el día puede ser suficiente. Introduce la domótica e instala un termostato inteligente, que te permita controlar el uso de la calefacción al detalle. Despeja y purga los radiadores, para que estén a su máximo rendimiento. Asegúrate de tener un buen sellado en puertas y ventanas, un correcto aislamiento ayuda a lograr una mayor eficiencia. Aprovecha y concentra el calor de forma adecuada, por ejemplo, cerrando los espacios que no se utilicen. Ventila la casa al mediodía, para evitar que se cuele el frío y la humedad. Mantén los grifos en la posición para agua fría, para no desaprovechar el encendido de la caldera. Usa tu cocina a gas con inteligencia, tapa las ollas para acelerar la cocción, apaga el fuego un poco antes para usar el calor residual. Controla que los equipos pasen las revisiones anuales obligatorias, para garantizar que estén al 100%. Asegúrate de tener la mejor tarifa para tus necesidades y de que te estás beneficiando de todas las ayudas a las que puedas acogerte.

¿Cuál es la mejor tarifa para ti?

Existe una oferta muy amplia de tarifas de gas y los precios pueden variar mucho entre las diferentes opciones. Es por ello que es conveniente que tengas datos suficientes, para que puedas elegir bien y ahorrar lo máximo posible en tu factura.

Para alcanzar este objetivo, es conveniente que compares los precios del mercado con la tarifa que pagas actualmente, y si hay alternativas más económicas, puedas plantearte un cambio de compañía.

Lo primero que debes de tener en cuenta es que el precio que pagas, se compone de dos partes:

Término fijo : que no depende de tu consumo y que se cobra en concepto de mantenimiento de la red de distribución.

: que no depende de tu consumo y que se cobra en concepto de mantenimiento de la red de distribución. Término variable: que es el que se imputa en función del consumo y que se mide en €/kWh.

Deberás valorar que es más conveniente en tu caso, un término fijo más bajo o un variable más económico. También tienes que considerar las ofertas que puedan hacer las comercializadoras para captar nuevos clientes y los detalles de la promoción, para ver si puede ser buena idea aprovecharlas.

Te aconsejamos que si te estás planteando un cambio de tarifa, busques asesoría de empresas especializadas que te gestionen toda la información y trámites sobre gas. Ellos analizarán tu caso, te ofrecerán la mejor oferta según tus necesidades y te asesorarán en todo el proceso.

Avanzar en la eficiencia energética es una responsabilidad, esperamos que estos consejos te ayuden a poner tu granito de arena, a la vez que ahorras en tu factura de gas.