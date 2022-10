El Instituto de las Mujeres, dependiente del Ministerio de Igualdad de Irene Montero, ha lanzado una nueva campaña mediática con el título: "Soy real. Soy auténtica". El objetivo es "sensibilizar y concienciar a la población" sobre la imposición de unos "modelos de belleza femeninos, normativizados e irreales". El coste de explicar a las mujeres que no pasa nada por no ser modelo ha costado 84.500 euros que se ha embolsado la empresa The Tab Gang S.L., representada por Rafael Benítez Pinzón, director también de la revista masculina FHM.

La campaña va en la misma línea que el polémico cartel "El verano también es nuestro" en la que se usó sin permiso la imagen de tres modelos (a una de ellas se le eliminó una prótesis pese a que el cartel supuestamente aboga por la diversidad y a la otra le pusieron su cara en el cuerpo de una mujer con una mastectomía, a pesar de que la modelo sufrió una doble mastectomía).

En la campaña "Soy real. Soy auténtica", se muestra a diversas mujeres, incluyendo a una en una silla de ruedas y a otra con una mastectomía. Según Igualdad, los estereotipos femeninos "condicionan las expectativas vitales de las mujeres, especialmente de niñas, y que pueden llevar a generar situaciones de violencia estética".

La directora del Instituto de las Mujeres, Antonia Morillas, ha señalado que "con esta campaña, decimos que todos los cuerpos, diversos, son válidos". También ha explicado que se persigue igualmente "inspirar seguridad y autoconfianza a la generalidad de las mujeres, demostrando en tono constructivo que la belleza no está sujeta a unos cánones estandarizados, ni es la única característica que las define", todo ello con un "tono positivo y constructivo".

Desde el Instituto de la Mujer también alertan de que "los estereotipos de género refuerzan la discriminación en los diferentes ámbitos sociales y relacionales y tiene incidencia sobre la salud y la autoestima de muchas mujeres".

La campaña para explicar a las mujeres que "son reales" tengan el cuerpo que tengan ha costado 84.500 euros a los que hay que añadir el coste de su difusión en medios (spot, cuñas, gráfica, digital, cine y exterior). El adjudicatario de la oferta ha sido la empresa The Tab Gang S.L., representada por Rafael Benítez Pinzón, director también de la revista masculina FHM, cuyas portadas suelen representar a modelos que cumplen con los estereotipos que precisamente rechaza el Ministerio de Igualdad.