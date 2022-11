Cómo aprovechar el próximo 'Black Friday'

Comienza noviembre y con ello se inicia la cuenta atrás para el Black Friday, que este año se celebrará el próximo día 25. El llamado ‘Viernes Negro’ es una de las principales jornadas de rebajas y descuentos que se realiza cada año a nivel mundial. Nació en Estados Unidos en la década de los sesenta, un momento en que el comercio minorista local quería aumentar sus ventas tras la fiesta de Acción de Gracias. Para muchos consumidores se ha convertido en una oportunidad para anticiparse a las compras navideñas.

Según los datos del Informe Black Friday 2022, elaborado por Webloyalty, el gasto online de esta jornada de descuentos crecerá un 25% este año y se prevé que el número de compradores aumente alrededor del 18%, a pesar del actual contexto económico. Según este estudio, se estima que el gasto medio de las compras a través de internet será de 160 euros para el Black Friday y de 155 euros en el Cyber Monday. Entre los productos más demandados están los relacionados con la tecnología, seguidos por la categoría que incluye belleza, cosmética y estilo de vida.

Banco Santander comparte en su página web corporativa algunas recomendaciones para un consumo inteligente y responsable en esta época del año, y recuerda cómo realizar las transacciones online de forma segura.

1. Hacer una lista de necesidades y fijar un presupuesto.

Para empezar, hay que poner límites y no dejarse seducir por las rebajas. Lo ideal es elaborar una lista con lo que se quiere adquirir y ceñirse a esta para garantizar solo compras de cosas útiles, y no gastar más de lo que se prevé invertir. Es clave comprobar el precio real del producto y comparar precios para saber con certeza si se trata de una ganga. "Para evitar las compras innecesarias es recomendable preguntarse antes de comprar si ese producto o servicio lo adquiriríamos en otro momento sin descuento o si lo vamos a utilizar lo suficiente. Este tipo de reflexiones nos servirán para diferenciar, por ejemplo, entre ahorrar un 40% en un artículo útil o gastar un dinero de más en algo que no es necesario", explican desde el Santander.

El banco aconseja también comprobar otros gastos adicionales que pueden añadirse a la compra antes de finalizar la transacción, como, por ejemplo, recargos por pagar con tarjeta o gastos de envío en el caso de compras online. De ser así, el precio final podría ser más elevado. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) recomienda guardar todos los comprobantes de compra, facturas y recibos para usar la garantía de los productos, además de revisar la política de devoluciones y cambios.

2. Compras por Internet con garantías

Uno de los principales riesgos de la temporada es ser víctima de alguna estafa online. En este sentido, el principal consejo es comprar sólo en aquellas tiendas que se consideren fiables. Para ello, hay que dedicar unos minutos a saber qué tienda es y buscar opiniones en la red en caso de que no se conozca previamente: no son recomendables las páginas web que no cuentan con un cifrado ‘https’ de seguridad y no tengan un candado en la barra de direcciones. Si la página tiene el servicio de Comercio Electrónico Seguro (CES), se estará añadiendo un plus de seguridad a los pagos online. Además, es muy importante evitar conectarse a una red wifi abierta en el momento de realizar una compra.

3. Pagos seguros en las transacciones online

Para hacer compras seguras por internet durante esta temporada, desde Finanzas para Mortales, la iniciativa de educación financiera de Banco Santander, recomiendan pagar en línea con una tarjeta virtual o de prepago que se puede recargar con el saldo que más convenga y que no esté asociada a una cuenta bancaria. Estas tarjetas permiten llevar el control de los gastos. La entidad ofrece la tarjeta virtual prepago e-Cash, que es exclusiva para este tipo de transacciones de comercio electrónico y proporciona mayor seguridad en las compras online porque se carga con el importe exacto que se necesita. También Openbank cuenta con la Tarjeta Prepago eCommerce, diseñada especialmente este tipo de operaciones. Y quienes prefieran no ceder datos bancarios, hay aplicaciones que funcionan de intermediarios para evitar posibles fraudes, como Paypal, Google wallet, etc. En el caso de que los conocimientos de tecnología sean escasos, los compradores siempre pueden optar por los métodos tradicionales como la transferencia bancaria o el pago contrarreembolso.

La educación financiera, junto con al acceso y la financiación, es uno de los pilares de la estrategia de Banco Santander en pro de la inclusión financiera, en el marco de sus compromisos de banca responsable. En los últimos tres años (2019 – 2021), el grupo que preside Ana Botín ha promovido decenas de iniciativas y programas de formación que han beneficiado a 2,6 millones de personas a través de talleres, cursos presenciales y online, herramientas, tutoriales o juegos.