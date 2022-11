La CNMV descarta que la financiación no bancaria sea en la actualidad "una fuente de riesgos"

El presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Rodrigo Buenaventura, considera que se necesita al menos el doble de financiación no bancaria de la que se está registrando actualmente en España para llegar a nivel de otras economías como la estadounidense, por lo que ha descartado que este tipo de financiación represente actualmente "una fuente de riesgos".

Así lo ha afirmado este martes durante su intervención en el XIII Encuentro del Sector Financiero organizado por el diario 'Expansión' y KPMG, donde ha incidido en que considerar que este tipo de financiación como un riesgo hace "un flaco favor al debate serio". El presidente de la CNMV ha señalado que la inversión colectiva y el sector financiero no bancario "están llamados a jugar un papel clave en la economía española", y ha reivindicado la importancia de los mercados bursátiles, de renta fija y capital riesgo como fuente de financiación extraordinaria.

En ese sentido, ha defendido la diversificación entre diferentes fuentes de financiación como fórmula para conseguir una estructura de pasivo más equilibrada, frente a los problemas registrados en otros países como Reino Unido. Los focos de este problema serían tres: los fondos monetarios de valor constante, los vehículos extra apalancados y los que ofrecen liquidez diaria.

En España, sin embargo, apenas existen fondos monetarios o de prestación, en tanto que los vehículos de activos alternativos cuentan con un apalancamiento muy reducido, por lo que no cree que ese riesgo exista.

Criptomonedas

El presidente de la CNMV ha aprovechado su intervención para volver a advertir sobre los critpoactivos, ante la quiebra de la plataforma Blockfi, y ha hecho hincapié en que es necesario prestar menos atención a las criptomonedas y más a las criptofinanzas. "Los criptoactivos no están regulados ni supervisados, no tienen una red de seguridad, no son aptos para minoristas y de la noche a la mañana, el custodio, la entidad o las claves pueden desaparecer", ha advertido.

Además, ha señalado que estos problemas reputacionales en las plataformas podrían enturbiar la percepción de la tecnología, que sí tiene un gran potencial en el sector financiero. De esta forma, Buenaventura ha animado a las entidades reguladas a centrar esfuerzos en proyectos transformadores, en vez de preocuparse de ofrecer una oferta de 'trading' de activos "vacíos en valor".