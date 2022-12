El 60% de los jóvenes prefiere comprar una casa a alquilarla

Aunque comprar una casa no resulta una tarea fácil, uno de cada seis jóvenes acaricia el sueño de tener una. De hecho, puestos a elegir, el 43% prefiere adquirir una vivienda en propiedad antes que alquilarla. Una tendencia que explica el hecho de que algunas promotoras inmobiliarias como Kronos Homes, fundada por Saïd Hejal, alcanzaran su récord de ventas en 2021, tal y como registró un estudio del portal inmobiliario Fotocasa.

Además, a lo anterior se suma que alquilar no es precisamente barato y que exige un creciente esfuerzo económico, pues el precio del alquiler acumula una subida del 6,4 % en el último año. Esto ha convertido a ciudades como Barcelona, Madrid y San Sebastián en las más caras para alquilar de toda España, sin perjuicio del resto de capitales de provincia, que no les van a la zaga.

Dicho todo esto, parece que se consolida el viejo mantra de que España es un país de propietarios: incluso en condiciones de inestabilidad y con el Euribor en máximos históricos los jóvenes apuestan por la adquisición de una vivienda como opción prioritaria, también entre aquellos que viven de alquiler. A este respecto, seis de cada diez inquilinos de entre 18 y 34 años alberga la intención de comprar una vivienda en los próximos cinco años.

Sin embargo, para que esto sea posible, la oferta debe de crecer. Así lo cree Saïd Hejal, fundador de Kronos Real Estate Group, quien asegura que, a pesar que hay mucha demanda, "no hay tanto producto". Lo cierto es que esta empresa parece decidida a cambiar la situación, en línea con el récord de ventas con el que cerraron en 2021: "Hemos vendido 1.200 viviendas que equivalen a unos 400 millones de euros de facturación", destaca el directivo.

Por lo tanto, como hemos visto, comprar parece haberse convertido en toda una aspiración vital para miles de jóvenes. En este sentido, tampoco ayudan las prácticas desveladas por la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA), según la cual los propietarios han decidido incrementar los precios de los nuevos contratos de arrendamiento para protegerse del tope del 2 % impuesto por el Gobierno a la revisión de precios.

Por último, no hay que olvidar que, aunque la pandemia llevó a muchos propietarios a mudarse a casas más espaciosas en la periferia de las grandes ciudades, la actual subida de los intereses ha calmado la fiebre compradora y, tras el endurecimiento de las condiciones financieras, muchos han optado por continuar pagando sus alquileres. Una resolución que, no obstante, no implica renunciar a la compra de una vivienda en el corto o medio plazo.