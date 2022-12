Liquidar el negocio civil de Indra podría no servir a Oughourlian para reflotar Prisa

Tres vértices de un triángulo financiero y mediático que quiere manejar el Gobierno: Indra, Prisa y el palacio de la Moncloa. Y en medio, el facilitador que encontró Pedro Sánchez para hacer y deshacer en su estrategia: el empresario dueño de Amber Capital, Joseph Oughourlian. Así nos describen distintas fuentes lo que está sucediendo en el gigante de ingeniería y defensa española, Indra.

Estas fuentes apuntan a que el Gobierno está tratando de mantener vivo y bajo control el grupo Prisa, para no perder dos de sus medios de cabecera, El País y La Ser, de cara a los próximos procesos electorales. Sin embargo el deterioro económico de Prisa es más que evidente. No presenta, siquiera, ratios como el PER (precio-beneficio), que trata de medir lo cara o barata que está una compañía, ni siquiera figura, ya que su precio ha caído de forma dramática en los últimos años hasta dejar una capitalización bursátil de apenas 200 millones de euros y su beneficio es negativo (pérdidas).

Sin embargo, los activos que mantiene en cartera esta compañía, como las antenas de radio o su negocio editorial pueden seguir siendo interesantes para algún inversor extranjero que vea en el desguace, por ejemplo, del grupo una oportunidad de inversión. Por este motivo, Sánchez habría buscado a su propio caballero blanco para que mantenga el rumbo editorial del Grupo Prisa, sobre todo, de cara a los próximos comicios y evitar así que llegue cualquier fondo de inversión extranjero y arrebate a la izquierda semejante altavoz.

El problema de esta estrategia, continúan las fuentes, es que han quemado a Oughourlian, también de cara a sus propios socios que ven en Prisa un pozo sin fondo, un sumidero de deuda por el que se han ido decenas de millones de Amber. Tanto es así que los socios de Oughourlian en el fondo ya advirtieron al empresario que si había que seguir aportando capital a Prisa, presa de las deudas, tendría que hacer lo de su propio bolsillo.

Ante esta situación, el Gobierno permitió a Amber entrar en Indra, una de las joyas de la corona de la industria española y participada de manera mayoritaria por el Gobierno a través de la SEPI. La entrada de Amber se tradujo en un asalto mediante un golpe de mano en la junta del pasado mes de junio, para echar a los consejeros independientes y proponer una estrategia de troceo de Indra, dividiendo la parte tecnológica de la de defensa. ¿Detrás de esto, qué habría? Cuentan algunas fuentes, que el interés de Oughourlian en Indra pasa por obtener liquidez mediante la venta del negocio civil y así poder recapitalizar Prisa y hacer caja.

Sin embargo, estas fuentes lo que señalan es que tampoco podrá hacerlo, porque sus socios de Amber no le dejarían: Estarían presionando para no malgastar las plusvalías que se podrían obtener en Indra en el grupo Prisa.