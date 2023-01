La nueva estafa: suplantan completamente a tu banco para engañarte

En los últimos meses numerosas personas reportan haber recibido un mensaje en el teléfono móvil proveniente de su banco. En él se les indica que su tarjeta está temporalmente inhabilitada y que, para poder reactivarla, es preciso pinchar en un enlace que se facilita al final del texto. La víctima, al revisar el resto de la conversación que tiene con el que le ha enviado eso, ve que hay notificaciones pasadas de su banco. Todo parece indicar que es un mensaje completamente fiable de su entidad. Sin embargo, se trata de una nueva estafa que consigue camuflar la trampa suplantando al banco.

Una cliente del Banco del Santander lo cuenta. "Por un momento pensé que era verdad pero acabé desconfiando. Decidí asegurarme llamando a atención al cliente y allí me dijeron que no pinchara y que mi tarjeta estaba funcionando correctamente. Parece ser que los estafadores encuentran la manera de utilizar la misma vía de comunicación que usa el banco para enviar las notificaciones".

Ignacio, otro cliente, cuenta como a veces los estafadores desconocen cuál es el banco indicado y prueban enviando reiterados mensajes. "A mí me llegaron varios y ninguno de mi banco. Parece que estaban intentando acertar con el indicado".

Uno de los mensajes recibidos.

La historia se repite con otras entidades. Una cliente del BBVA recuerda su experiencia. "Estaba yendo a comer a casa de mis suegros cuando me llegó lo que parecía ser un mensaje de mi banco indicándome que mi tarjeta había sido inhabilitada. Me preocupé mucho y pensé que era verdad porque deslizando hacia arriba estaban todas las notificaciones. Al llegar a mi destino resultó que a ellos les había pasado lo mismo y me advirtieron que no pinchara en el enlace. Tuve suerte porque yo me lo había creído".

Desde el Banco Santander nos avisan. "Esta no es la forma que tiene el banco de operar. No te vamos a mandar ningún enlace para que pinches, menos en algo relacionado con la seguridad. Lo que genera la confianza en el cliente es que llega por el mismo sistema que las notificaciones. Nosotros podemos mandar un aviso si hay algún problema, restricción o necesitamos actualizar algún dato, pero pediremos que se venga a la oficina o que se llame a atención al cliente. Jamás enviamos un enlace mediante el cual tengas que introducir tus datos pues nosotros ya los sabemos".

La Policía Nacional explica a Libre Mercado qué es lo que está sucediendo con estos nuevos mecanismos de los estafadores. "El formato de intentar que la gente pinche en un enlace es el mismo que llevan usando desde hace mucho. Sin embargo, hay muchos avances que les permiten innovar y perfeccionar la técnica. Van dando pasos hacia adelante con herramientas informáticas con las que son capaces de realizar estas simulaciones o instalar troyanos".

Además, la policía nos aconseja cómo proceder en caso de caigamos en una de estas trampas. "Si llega un mensaje extraño pueden comunicárnoslo para que advirtamos a la gente, pero si se cae en una estafa – pincho en un enlace, doy mis datos y noto que está desapareciendo dinero – hay que denunciarlo porque así podemos investigarlos" concluyen.