Sánchez condena a la Guardia Civil a sufrir una actualización parcial de sus pensiones con la inflación

Pedro Sánchez ha anunciado a bombo y platillo la actualización de las pensiones con la inflación. Pero hay un colectivo que no se beneficiará de ello: la Guardia Civil. El Gobierno se niega a cotizar por todo su sueldo y, como consecuencia, la actualización de sus pensiones con la inflación será parcial y claramente por debajo de la del resto de trabajadores españoles. Nuevo golpe a un colectivo que sigue sin contar con la prometida actualización de su salario con el de los Mossos.

Los equipos jurídicos de la asociación mayoritaria de la Guardia Civil, JUCIL, ya han alertado de este nuevo mecanismo de discriminación a la Benemérita. "El artículo 58 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social y el artículo 27 del texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado establecen cómo se revalorizarán las pensiones cada año desde el mes de Enero", destacan desde JUCIL. Pero la asociación añade que "JUCIL lleva ya tiempo atrás reclamando la necesaria actualización de los haberes reguladores porque sobre todo los grupos C1 y A2 se están viendo perjudicados. No citamos al grupo B, porque de momento no hay nadie en dicho grupo, sino también serían perjudicados".

"Lo hemos hecho público, se ha expuesto en reiteradas ocasiones, se han solicitado reuniones con el señor ministro de Inclusión y Seguridad Social, se realizó incluso una concentración en Madrid, se buscó la cooperación de los representantes del resto de funcionarios, se estuvo representado en la mesa del Acuerdo de subida para los funcionarios en el periodo 2022 a 2024, donde entre otras cosas JUCIL planteó esta cuestión, se presentaron unas enmiendas a los grupos políticos para estos PGE 2023, etc., etc.", aclaran los guardias civiles. Pero el resultado ha sido que la base de la discriminación en materia de pensiones se mantiene y agrava: el Gobierno no cotiza por la totalidad de los ingresos de los guardias y, por lo tanto, la actualización con la inflación sólo afecta a la prestación correspondiente a la base cotizada, no al resto. Con lo que la pérdida de poder adquisitivo se agrava, en vez de solventarse paso a paso.

"Conclusión: JUCIL peleó, está peleando y estará peleando por solucionar nuestro problema con respecto a la jubilación". "Nos congratula doblemente que las pensiones y los haberes reguladores hayan tenido esta importante subida, aunque según nuestros cálculos, todavía se precisa que los aumentos deban continuar en un porcentaje similar o mayor, para que la problemática se diera por solucionada", explican los guardias.

Efectivamente, llueve sobre mojado. La equiparación salarial y de cotizaciones ha sido literalmente un engaño. La asociación profesional JUCIL ha actualizado los cálculos recientemente. Y lo cierto es que tras el proceso de supuesta equiparación salarial con el sueldo de los Mossos d´Esquadra, cada guardia civil cobra hasta 7.761€ menos al año. Y eso es durante la vida laboral. Lo peor empieza tras la jubilación: el sistema de cotización por cada guardia hace que un mosso se jubile con el 85% del sueldo -ya, de hecho, superior- y un guardia con solo el 55% de un salario inferior. Y a eso le llaman equiparación, como destaca JUCIL.

"Mismo pagador, mismo trabajo, igual salario" señala la asociación de guardias civiles. No se trata de un lema. Se trata hasta de un principio defendido genéricamente en la jurisprudencia española. Pero que el Gobierno ha decidido que no se cumple. La diferencia calculada por JUCIL entre la Guardia Civil y los Mossos incluye todas las retribuciones: sueldo base y complementos. Pero lo más llamativo es que esa es la etapa menos sangrante. Porque lo peor empieza tras la jubilación.

Las tablas elaborados por la asociación profesional destacan que un guardia en escala base, por ejemplo, mantiene una diferencia de 6.254,47€. El guardia civil ingresa 28.238,49 € por 34.492,96 € de un mosso. En el caso de un capitán de la Guardia Civil la historia se repite: recibe unos ingresos anuales de 50.905,55€. Frente a ello, el rango equivalente de los Mosso, un inspector A, cobra un sueldo cada año de 57.080,78€, con una diferencia de más de 6.000 euros anuales.

Desde JUCIL añaden que ese sueldo genera un problema a largo plazo muy grave. Y es que repercute de forma decisiva en el cálculo de la pensión. Los cálculos de JUCIL señalan que la cotización de un mosso en escala base en el año 2021 ha sido de 140 euros al mes, mientras que la de un guardia civil igualmente de base se ha limitado a 68 euros. ¿Y cuál es el resultado? Pues que "el mosso cobrará en su jubilación una pensión equivalente al 85% de su actual sueldo, mientras que el guardia civil ingresará como pensión el 55% de su actual sueldo". Una diferencia más que notable. Y ahora agravada con la actualización parcial de la pensión con la inflación.