El triunfo del capitalismo: saca a más de 1.300 millones de personas de la pobreza extrema

Desde que el sistema capitalista comenzara a extenderse por todos los países del mundo y a echar raíces en las distintas economías, ha sido objeto de muchas críticas y también de muchas alabanzas. Tanto en un sentido como en otro existe parte de razón, no todo lo que se deriva del capitalismo es enteramente bueno o malo, ya que no es un sistema perfecto. No obstante, de lo que no puede haber mucha discusión es de la brutal capacidad del capitalismo de sacar a la gente de la pobreza. Esta erradicación no ha hecho más que repetirse una y otra vez desde la Revolución Industrial.

En este artículo vamos a exponer como la disminución de la pobreza extrema se ha acelerado mucho en un periodo muy corto de tiempo, ya que el lapso en el que se ha producido esta reducción es similar a una gota de agua en el mar de la historia.

Hace unos meses, el Banco Mundial actualizó las líneas de pobreza, pasando la línea más baja desde 1,90 dólares al día a 2,15 dólares al día. Las líneas de pobreza más altas, es decir, las que se fijaban en 3,20 dólares diarios y en 5,50 dólares diarios también sufrieron un incremento hasta los 3,65 dólares al día y los 6,85 dólares al día. Es preciso aclarar que, como los precios de los bienes y servicios también han subido, estas líneas están expresadas en dólares internacionales del año 2017, ya que hasta hace poco se expresaba en dólares internacionales de 2011.

Nota: Este indicador ya tiene en cuenta la inflación y el coste de vida de cada país, de modo que una determinada cantidad de dólares tiene el mismo poder adquisitivo en Estados Unidos que en Perú.

Desde el año 1990, la pobreza extrema ha sufrido un proceso de reducción que abarca hasta nuestros días, si bien es cierto que este fenómeno se ha venido produciendo desde la modernización de las economías (dejando atrás la agricultura o la ganadería como eje principal) nunca se había manifestado de una forma tan pronunciada y contundente. Han sido 30 años en los que la población sumida en pobreza extrema ha pasado de representar al 37,81% de la población mundial a representar al 8,44%. Una caída sin precedentes y que vislumbra un horizonte más que deseado, que no es otro que la erradicación total de la pobreza.

En el siguiente gráfico podemos observarlo.

Los datos son más que positivos y nos muestran como hemos pasado de más de 2.000 millones de personas en situación de pobreza extrema en 1990 (tomando como referencia los 2,15 dólares diarios) a 648 millones de personas en esa misma situación en la actualidad, todo esto habiendo pasado de una población mundial de 5.320 millones de personas a una población mundial de 7.760 millones de personas. Es decir, aun habiéndose incrementado la población mundial en 2.440 millones de personas en 30 años, más de 1.300 millones de personas han conseguido salir del nivel más bajo de pobreza extrema.

Aquí vemos como se ha producido este descenso.

Esta bajada está fuertemente marcada por dos países: India y China. Ambos países sumaban 1.800 millones de habitantes de forma conjunta en 2019. India ha visto caer la pobreza extrema desde el 50% en 1990 hasta el 10% en la actualidad, mientras en China se ha pasado del 72% de población en pobreza extrema en 1990 al 0,14% en 2019.

El lector podría pensar que, si bien es cierto que en la línea más baja de pobreza extrema la reducción ha sido asombrosa, seguramente en las otras dos líneas esta reducción se habrá quedado estancada o se habrá producido de forma muy lenta, ya que establece unos estándares más elevados, nada más lejos de la realidad. Si acudimos a las otras dos líneas de pobreza extrema veremos que esta caída se ha venido produciendo, aunque a menor velocidad.

Por ejemplo, si tomamos como referencia los 3,65 dólares diarios vemos que el porcentaje de población en pobreza extrema ha pasado de representar al 56% de la población a representar al 23,5%, una reducción de la mitad en 30 años.

Por otro lado, si acudimos al valor más alto (6,85 dólares al día) vemos que la pobreza extrema se ha reducido desde un 69% a un 47% en 30 años.

Como ya hemos dicho al principio del artículo, al capitalismo se le podrán hacer distintas críticas que tendrán más o menos sentido, como que distintas empresas se puedan aliar con el Estado para extraer rentas a la población, como que haya empresarios que abusen de su poder de negociación, etc., pero lo que no es discutible es la capacidad del capitalismo de sacar gente de la más absoluta miseria a una situación con mejores condiciones materiales, la movilidad social posterior a la irrupción al capitalismo es algo con lo que nadie se atrevía a soñar hace varios siglos.

En conclusión, no importa el estándar que se use para definir la pobreza extrema, porque esta no ha hecho más que caer y caer desde la aparición del capitalismo como sistema económico. Es un hito que debería celebrar todo el mundo, pues una de las mayores lacras que ha asolado a la humanidad desde sus inicios está cada vez más cerca de tocar a su fin.