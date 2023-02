Más maquillaje en el paro: otros 514.000 borrados por el típpex de Sánchez

Nuevo "manchurrón de típpex" del Gobierno de Sánchez a los datos del paro. Desde el Ejecutivo de Sánchez tratan de hacer ver que no hay prácticamente gente desempleada con las estrategias que usan desde la Moncloa y que ya han sido desmentidas por esta casa en incontables ocasiones. Los fakes y los ‘bulos’ de los que tanto hablan los socialistas los crean ellos cada vez que publican un nuevo dato de paro. En esta ocasión, han ocultado más de medio millón de parados.

De los datos oficiales se puede hacer el desglose par ver a cuántos parados han borrado y de los que no quieren hablar. Yolanda Díaz le ha dejado ese ‘privilegio’ a Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para que explique los datos. Los parados anunciados en la nota de prensa por el Gobierno ascienden a 2.908.397, casi tres millones. Hay tres grupos de parados que borran, de los que se olvidan. Estos grupos son los siguientes: aquellos que están en formación, con disposición limitada y los que están en ERTE.

El maquillaje de Sánchez para borrar parados

Los desempleados que se encuentran en formación de algún curso no los cuentan como desempleados ascienden a 208.340 personas. Hay 290.784 que reclaman un empleo con disposición limitada, es decir, que no puedan trabajar ciertos días ni a ciertas horas. Por último están los que se encuentran en ERTE. Estas personas no están trabajando aunque reciben una prestación del Estado. El número de gente que se encuentra en situación de ERTE es de 15.010. La suma de todos ellos es de 514.134 personas que han borrado de los datos para bajar la estadística.

A este dato hay que sumarle una trampa más y que hace crecer la preocupación sobre estas estadísticas aún más. Esta trampa es la de los famosos fijos discontinuos. Este tipo de contratos los utiliza el Gobierno para quitar parados. El empresario contrata a alguien para enero y febrero. Durante el resto del año, esta persona no trabaja, ni cobra; pero sí se le cuenta como empleado. Según Fedea, en España hay unas 550.000 personas con estos contratos. Haciendo la suma, la cifra aumenta más de un millón situando el paro en los cuatro millones retirando el típpex de Sánchez