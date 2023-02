El marketing sigue siendo clave también en la era del metaverso

Existe la creencia, generalmente entre aquellos emprendedores que dan sus primeros pasos en el comercio online, de que la venta online viene dada por el simple hecho de estar en internet, o contratar económicas campañas en Google.

Pues bien, nada más lejos de la realidad. Un buen empleo de las técnicas de marketing marcan la diferencia entre el éxito y el fracaso, entre la venta y el cierre. Tener un buen producto o un buen servicio no es suficiente para seducir al cliente. Lo difícil, con la competencia que existe hoy en día, es atraer su atención y eso, en pleno siglo XXI, en la época de las criptomonedas, el metaverso y la inteligencia artificial, sigue estando en manos de una buena estrategia de marketing.

El estallido de la pandemia del covid 19, terminó por empujar el comercio electrónico (ecommerce) como una práctica habitual de todos los hogares en España.

Alejandro Pintó, dueño de la agencia de marketing digital Kanito, lo comenta con Libre Mercado: Hoy, quien no implemente una buena estrategia de marketing digital, no vende y quien no esté en Internet, directamente no existe.

La inteligencia en la recopilación y tratamiento de datos, además de la puesta en marcha de una buena estrategia en redes sociales y el uso de las herramientas propias del marketing digital permiten optimizar los resultados comerciales y poner así en valor la calidad de los productos o servicios. Además, también permiten localizar aquellos puntos del proceso menos eficientes y que resultan contraproducentes para alcanzar los resultados deseados.

Y estas estrategias son tan relevantes, entre otras cosas, porque Internet ha venido a multiplicar de forma exponencial la competencia: "Internet ha tenido cosas muy buenas, pueden comprar tus productos desde cualquier parte del mundo, pero esto también ha disparado la competencia, y por eso, saber diferenciarte con éxito es crucial".

Para Alejandro Pintó, "contar con una agencia de marketing digital es fundamental para lograr diferenciarte y llamar la atención de tus clientes. Desde Kanito, por ejemplo, asesoramos y guiamos a nuestros clientes para que multipliquen sus resultados. "