"¡Cómo que no pagamos impuestos! En España la banca llegará al 60% con el nuevo impuesto"

El mismo día en que se conoce que la firma de hipotecas se desploma en el mes de diciembre de 2022, el vicepresidente de Santander España, Juan Manuel Cendoya, visita los estudios de esRadio. En Es la Mañana de Federico, el banquero ha defendido la importancia de la banca en las democracias liberales como la española, y la labor providencial de esta industria para apoyar al tejido productivo y social del país: "Los bancos son la sangre del sistema económico de un país. Apoyan a las empresas y las familias en su proyecto de inversión y sus proyectos de vida. A eso nos dedicamos", ha defendido.

Inevitablemente, Cendoya se ha referido a las políticas de normalización monetaria de los bancos centrales: las subidas de tipos de interés y la situación anómala que han vivido los mercados durante estos últimos 10 años. Esa normalización es necesaria porque es necesario que "se recupere el valor del dinero, ya que unos tipos bajos prolongados durante tanto tiempo genera ineficiencias que termina originando una inflación que al final "es el peor impuesto para la gente con menos recursos".

No en vano, Cendoya admitía que la normalización monetaria, que la fija el BCE, está siendo dura y por eso "va graduándolo para dar estabilidad. Pero son políticas necesarias porque "si haces las subidas de tipos es para bajar la inflación", recordaba.

En este trabajo y colaboración , Cendoya ha hecho mucho hincapié en que "los bancos estamos dedicados a trabajar por los clientes y es una maravilla de trabajo", presumía y ha sacado pecho del éxito de este año en Banco Santander: "Hemos presentado resultados hace poco y hemos obtenido 9.000 millones de beneficios". Sin embargo, de esos beneficios se remunera a los accionistas y la mitad se va en impuestos, decía.

En cualquier caso, el desempeño ha sido extraordinario: "Hemos crecido en más de 700.000 clientes nuevos. Atendemos a 13 millones de clientes en España".

Críticas a la gran banca

Sobre las críticas que recibe la banca desde el Gobierno de PSOE y Podemos, Cendoya ha destacado que "a veces los discursos políticos que atacan a las empresas o cuestionan los beneficios, se quedan en el ámbito político". En cambio, "Nos hemos dado un sistema capitalista liberal que defiende la libertad individual, y que es compatible con un sistema social de protecciones. En España y en Europa lo hemos conseguido."

Y lo dice una compañía que tiene "160 millones de clientes en todo el mundo, lo que es un orgullo" y en lugares que han sido tan complicados como "México, Brasil, Chile o EEUU, países que no son fáciles. Tampoco Inglaterra ha sido fácil", destacaba.

Democracia "sometida a ciertos embates"

Precisamente desde esta perspectiva, Cendoya reflexionaba sobre el momento que vive el mundo, que está "sometido a ciertos embates. El mundo está en un momento más complicado, más tenso y más convulso." Más allá, añadía: "la democracia no diría que está en peligro, pero está sometida a ciertos embates".

"Sin empresas no hay impuestos"

Y en esta situación, "las empresas somos esenciales para el crecimiento económico, porque sin empresas no hay impuestos y sin ellas no hay cotizaciones sociales, y sin empresas no hay educación o sanidad". Por este motivo, "en momentos de dificultad ¿tiene sentido señalar sectores? Por supuesto que no. "¿Cómo que los bancos no pagan impuestos? ¡Si tenemos la tasa más alta para las empresas españolas!". Y este año "pagamos 4.500 millones de euros en impuestos", recordaba Cendoya.

El sector más castigado fiscalmente

Pese a la mala prensa que se le dispensa desde distintas áreas del Gobierno, la banca es el sector más castigado fiscalmente, con un impuesto de sociedades superior a los demás con un 30%. Sólo en sociedades la banca paga un tercio de sus beneficios. Pero no sólo eso. Los bancos también soportan impuestos específicos por depósitos, tasas, impuestos de actos jurídicos documentados, o transmisiones patrimoniales. En total, la carga fiscal alcanza el 50%. Un porcentaje que se disparará hasta el 60% con el nuevo impuesto que quiere poner el Gobierno, según decía Cendoya.

"Me cuesta ponernos como víctimas porque hay mucha gente que lo está pasando muy mal y pasando dificultades", decía Cendoya quien, sin embargo, ha terminado reconociendo que este impuesto "nos discrimina frente a bancos extranjeros". Además, "se da una imagen que no corresponde con la realidad, porque nosotros sí que colaboramos con el Gobierno todo el día. Una cosa es lo que se dice y otra la realidad. El Gobierno hizo durante el Covid una línea de 100.000 millones de euros y lo hicimos en colaboración con ellos y los riesgos y el crédito era nuestro".

También ha sacado pecho por "Bizum, que ha ganado un millone de euros después de hacer 700 millones de operaciones en un año", decía. "Y Bizum es un invento nuestro". En este sentido, tener la presencia internacional que tiene el Santander sabiendo que es una compañía española, con sede en Santander y que logra influir en la vida y los proyectos de tantas personas y empresas, "es un orgullo", dice.

En cualquier caso, ha concluido que la vocación del Santander es trabajar para ayudar a los clientes y aportar soluciones innovadoras, tecnológicas y útiles para las empresas y los particulares que les confían sus ahorros y proyectos. "Lo importante es que seamos una empresa sana para poder apoyar a los clientes" Concluía.