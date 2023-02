Sacyr eleva el 63% su EBITDA y alcanza una rentabilidad récord del 26%

Sacyr disfrutó de un 2022 de crecimiento récord. El EBITDA de la compañía alcanzó el pasado ejercicio los 1.502 millones de euros, lo que representa un incremento del 63% respecto de 2021. Este crecimiento se apoyó en la entrada en operación de varios tramos de autopistas y a que los activos concesionales tienen ingresos directamente ligados a la inflación.

Este aumento del resultado vino acompañado de una sustancial mejora de la rentabilidad (margen de EBITDA), que se situó en la cifra récord del 25,7%, seis puntos porcentuales más que en 2021 (19,7%).

La cifra de negocios cerró 2022 en 5.852 millones de euros, con un aumento del 25% en el año, y el beneficio después de impuestos alcanzó los 111 millones de euros, frente a los números rojos de 189 millones de euros de 2021.

Sacyr demostró en 2022 la solidez de su modelo de negocio, que es predecible y estable. Los activos concesionales aportaron el 88% del EBITDA, es decir, cinco puntos porcentuales más que en 2021.

En 2022, Sacyr ya superó las principales metas marcadas por la empresa en su Plan Estratégico 2021-2025 en cuanto a cifra de negocios (5.852 M€ vs. 5.500 M€), EBITDA (1.502 M€ vs. 1.200 M€), rentabilidad (26% vs 22%) y porcentaje de EBITDA concesional (88% vs. 85%). Sacyr lanzó en octubre 2022 un plan de desinversiones con el que también adelantará a este año el cumplimiento del objetivo de reducir drásticamente la deuda neta con recurso.

Capacidad de puesta en servicio de activos

Detrás de los sólidos resultados de 2022 está la capacidad de Sacyr de poner en servicio nuevos activos concesionales. El año pasado entraron en operación seis infraestructuras muy relevantes: AVO I, Ruta 78 y el Aeropuerto El Tepual en Chile; Mar-1 y Rumichaca-Pasto en Colombia y la autopista A3 en Italia.

Además, Sacyr Concesiones se adjudicó tres nuevos proyectos el año pasado, en línea con lo marcado en el Plan Estratégico: Hospital de Velindre (Gales, Reino Unido) y la autopista Buenaventura-Buga y el Canal del Dique en Colombia.

Objetivo: drástica reducción de la deuda

Durante 2022, Sacyr redujo la deuda neta con recurso en 135 millones de euros, por lo que acabó el año en 546 millones de euros.

La compañía ha lanzado varios procesos de desinversiones para adelantar el cumplimiento de su objetivo de reducir esa deuda de forma drástica ya en 2023. Estos procesos incluyen la búsqueda de un socio inversor para el 49% de Sacyr Agua, la desinversión de hasta el 100% de Sacyr Facilities y al menos, el 49% de Valoriza Servicios Medioambientales, así como la continuación de la rotación de activos no estratégicos de concesiones.

Dentro del proceso de simplificación del balance, Sacyr salió del capital social de Repsol en el primer semestre de 2022, lo que tuvo un resultado de caja positivo de 58 millones de euros y una reducción de la deuda asociada de 650 millones de euros respecto a diciembre 2021.

La cartera de ingresos crece el 19%

Sacyr cerró 2022 con una cartera de 54.755 millones de euros, el 19% más que en diciembre de 2021 tras conseguir importantes adjudicaciones. El 80% de la cartera corresponde a la división de Concesiones, el 14%, a Ingeniería e Infraestructuras, y el 6% restante, a Servicios.

Entre los contratos adjudicados más relevantes del periodo, destaca la concesión del corredor Buga-Buenaventura y del Canal de Dique (Colombia); la construcción y concesión del Hospital de Velindre (Reino Unido); la construcción de un intercambiador de transportes en Belfast (Reino Unido); un tramo de la autopista US 62 y la carretera Vanderbilt Beach (EEUU) y un centro pediátrico en Ontario (Canadá).

La división de Servicios ha ganado importantes contratos en este periodo, entre los que destaca la recogida y transporte de residuos en Madrid, la limpieza viaria y recogida de residuos en Cádiz y en Toledo, entre otros.

Retribución al accionista

La retribución al accionista es uno de los pilares del Plan Estratégico 2021-2025. Durante 2022, Sacyr ha pagado dos scrip dividend por un valor de 0,115 euros por acción, que representan una rentabilidad por dividendo del 4,8%, cumpliendo el objetivo y el compromiso adquirido con el mercado. Con posterioridad al cierre, en enero de 2023, Sacyr repartió un nuevo scrip dividend.

Evolución por áreas de negocio