Mientras usted desayuna, Sánchez dispara la deuda en 2 millones de euros

Un mes más, el informe de deuda recoge la cruda realidad de una tendencia que sigue imparable desde que el presidente Sánchez llegó al Gobierno, que no es otra que la senda alcista del endeudamiento.

Es cierto que en diciembre la deuda disminuye en 3.000 millones, pero no por reducción del déficit, sino por ajuste técnico de amortizaciones, cuyos vencimientos habían sido refinanciados antes. Igualmente, también lo es que se reduce algo sobre el PIB respecto a la estimación anterior, pero por crecimiento nominal del PIB, no por reducción de la deuda, que, en valores absolutos, sigue creciendo. Además, ese crecimiento nominal del PIB viene impulsado por la inflación, no tanto por la actividad económica real, que pese a rebotar al venir de niveles muy bajos, se queda muy por debajo del crecimiento nominal del PIB.

Así, podemos ver cómo se mantiene y acentúa la senda alcista del endeudamiento, pese al exceso de recaudación derivada de la inflación. La deuda se mantiene por encima de los 1,5 billones de euros y se sitúa en diciembre en 1,503 billones de euros de endeudamiento, con casi 350.000 millones de euros de incremento desde que gobierna Sánchez (345.168 millones), según las notas iniciales de deuda de las AAPP emitidas por el Banco de España con carácter mensual.

De esta forma, la deuda sigue incrementándose en más de 200 millones de euros al día (206,07 millones) -casi 1.500 millones a la semana, 6.000 millones al mes- desde que gobierna Sánchez. O dicho de otra manera, Sánchez incrementa la deuda cada minuto en 143.104 euros. Es decir, mientras un ciudadano hace una pausa de quince minutos para tomarse un café por la mañana, Sánchez habría incrementado la deuda en más de 2 millones de euros.

Y durante una jornada laboral completa, en la que un ciudadano habrá estado trabajando duramente ocho horas, generando actividad económica, empleo y pagando sus impuestos, Sánchez habrá aumentado la deuda en casi 70 millones de euros.

Fuente: elaboración propia a partir de las notas mensuales iniciales de deuda de las AAPP publicadas por el Banco de España

Este grave problema puede poner en peligro a la economía española, tanto por su capacidad para financiarla si el BCE deja de comprar deuda, como por la repercusión de sus intereses en el presupuesto, que mermará recursos para servicios esenciales y que, a su vez, incrementará el gasto.

Esto es especialmente grave en estos momentos de subidas de tipos de interés, que afectarán negativamente a los gastos financieros del sector público, tal y como señalan diversas instituciones, como la AIReF y FUNCAS, por ejemplo.

Esto se vio claramente cuando el BCE anunció que finalizaba sus compras de deuda: la prima de riesgo de España se disparó por el sobreendeudamiento de Sánchez, que obligó al BCE a anunciar un mecanismo para mitigar el incremento de dicha prima de riesgo. En cuatro días entre un anuncio y otro, la prima de riesgo española subió alrededor de un 25%.

Es decir, Sánchez sigue comprometiendo a la economía española y con el efecto que tiene, por ser la cuarta economía de la zona euro, a la eurozona.

El incremento del gasto es un problema importante, con el déficit estructural, construido sobre un gasto desmedido, que se ha ido consolidando en el tiempo, como principal problema.

Así, sobre la base de unos ingresos coyunturales, se ha ido asumiendo un incremento del gasto anual en el sector público, especialmente en el Gobierno de la nación, que nos lleva a una situación de insostenibilidad.

Este endeudamiento se agravará, pues los PGE para 2023 vuelven a sustentarse sobre unos ingresos coyunturales, derivados de la inflación, con mayor crecimiento de gasto, que incrementará el gasto estructural y el déficit estructural.

De esa manera, el déficit estructural español se situará en 2023 cerca de cinco puntos porcentuales sobre el PIB, elemento que señala un grave desequilibrio de la economía española. Déficit estructural que es la gran preocupación de la Comisión Europea.

Eso empujará el déficit español al alza, con el incremento del mismo que se prevé en 2023 y años siguientes, tal como estiman todas las instituciones.

Sánchez no rectifica, pues la disminución de la deuda que algún mes se produce -como este mes- no es real, sino por efecto estadístico del distinto decalaje entre amortizaciones y nueva financiación.

La tendencia, así, sigue siendo alcista -y así seguirá mientras siga habiendo déficit, pues la deuda no es más que el sumatorio de los distintos saldos presupuestarios de cada ejercicio- con la aportación de inestabilidad a la economía que ello supone, como también ha sucedido en el pasado 2022 y sucederá en 2023, pese al incremento extraordinario de recaudación motivado por la inflación.

La deuda con esos 1,5 billones de euros, supone el 113,1% del PIB español sobre la estimación de crecimiento de PIB nominal derivado de la CNTR del IVTR-2022 publicada por el INE (1,328 billones de euros).

Aunque es obvio, como decíamos antes, que el efecto del denominador derivado del crecimiento del PIB mitiga el cociente, como vemos, sigue siendo muy elevado porcentualmente y, lo que es más preocupante, creciente en valores absolutos.

Todo ello, nos lleva a que desde que gobierna Sánchez la deuda se ha incrementado en 345.168 millones de euros. Durante el primer año, aumentó en 38.688 millones, y al cabo cuatro años de mandato el incremento es de casi 350.000 millones de euros, según las notas mensuales iniciales publicadas por el Banco de España sobre la deuda de las AAPP.

Así, si durante el primer año creció la deuda por persona en 828,03 euros, en los más de cuatro años de mandato de Sánchez la deuda por persona ha aumentado en más de 7.000 euros (7.274 euros, casi nueve veces el incremento del primer año).

O visto de otra manera: en el primer año, la deuda se incrementaba a un ritmo de 105,99 millones de euros al día. Ahora, tras más de cuatro años de Gobierno de Sánchez, la deuda crece 206,07 millones de euros cada día.

De esa forma, nos encontramos con un incremento exponencial del gasto sin haber recuperado el nivel de actividad económica previo a la pandemia (tal y como corrobora Eurostat, ya que España está casi 1 punto por debajo de su nivel anterior a la pandemia), en un entorno económico complicado, de elevada inflación, siendo muy preocupante la subyacente -la mayor desde hace treinta años-, fuertes costes energéticos -que están propagando ese incremento de precios por toda la cadena de valor-, marco macroeconómico irreal, que se está corrigiendo a la baja por expectativas endebles. De hecho, todas las instituciones que realizan predicción rebajan de manera clara las previsiones de crecimiento español y elevan las previsiones de inflación en España respecto de las contenidas en el cuadro macroeconómico con el que el Gobierno ha elaborado los PGE. Todo terminará presionando, de nuevo, la prima de riesgo española, sólo mitigada por la herramienta antifragmentación anunciada por el BCE, que estará condicionada a reformas.

Los ciudadanos necesitan que el Gobierno le aligere de cargas, como, por ejemplo, la deflactación del IRPF, que reduzca el gasto de manera determinante y que reduzca impuestos, especialmente los directos, para generar actividad económica y empleo, no que los endeuden más.