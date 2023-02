El préstamo de 2,5 millones de Cox Energy para las nóminas de Abengoa, comunicado al juez y al administrador concursal

La concesión de un préstamo de 2,5 millones de euros de Cox Energy para el pago de los salarios atrasados de los más de 5.000 trabajadores de Abengoa ha sido comunicada al magistrado del Juzgado Mercantil 3 de Sevilla, Jesús Ginés Gabaldón, y al administrador concursal, EY, tal y como ha podido confirmar Servimedia.

El 1 de marzo termina el plazo para que el juez competente en los distintos concursos del grupo Abengoa reciba los últimos detalles de las ofertas definitivas presentadas tanto por Cox Energy, como por las otras cuatro empresas: Urbas, Ultramar, RCP/Sinclair y Terramar para ser estudiadas por Jesús Ginés Gabaldón. Esta es la notificación que hizo el juez a las partes tras conocer los informes realizados por el administrador concursal, EY, sobre las cinco ofertas presentadas.

Cox Energy, la compañía que preside Enrique Riquelme, ha querido dar un respiro a los trabajadores del grupo que sufrían el impago de sus nóminas desde enero. La propia UGT expresaba a Servimedia la "situación límite" en la que se encuentran, "que se une a la incertidumbre día tras día, mes a mes sobre todo en los dos últimos años", comentó a Servimedia Manuel Ponce, secretario general de la Federación de Industria, Construcción y Agro (FICA) de UGT Sevilla.

La apuesta y compromiso de Cox Energy por Abengoa se materializa con la concesión de este préstamo de 2.5 millones que iría íntegramente para el pago de los salarios de los más de 5.000 trabajadores. Este gesto de confianza "incluso en un contexto tan en contra y de tanta incertidumbre", según indicaron fuentes cercanas, "supone en respaldo definitivo a la capacidad de una compañía y su fuerza laboral", así como el plan solvente que Cox Energy puede llegar a tener con Abengoa.

Los 5.000 trabajadores de este grupo esperan conocer el futuro de la compañía andaluza, fundada en 1941, y cuya crisis ha terminado con la liquidación de la matriz histórica, Abengoa.

Manuel Ponce recuerda que desde "aquel 25 de noviembre de 2015, una treintena de eres y otros tantos ertes, han provocado un desasosiego continuo a la plantilla". Y añade que un grupo inversor español como Cox Energy ha manifestado su apoyo económico a la compañía para que sus trabajadores cobren su salario este mes, previo a la adjudicación definitiva que por plazos debe de ser realizada por el juez de lo Mercantil, antes de finalizar marzo.

Manuel Ponce destaca que desde la parte social ponen en mucho valor la iniciativa y el interés de Cox Energy de su apuesta por Abengoa. "Por este motivo esperamos que el abono de la nómina de este mes sea resuelto satisfactoriamente para los trabajadores", concluye.

Los representantes de los trabajadores esperan que se mantenga el mayor número de empleados y la sede en Sevilla, así como la continuidad de la viabilidad de las filiales. Los aspirantes a hacerse con la casi treintena de filiales productivas de Abengoa, concentradas en Abenewco, tienen que presentar hoy lunes, 27 de febrero, una mejora de sus ofertas para adquirir el grupo de mayor viabilidad de la multinacional sevillana. Continúa así el proceso judicial, donde los interesados tienen que explicar sus planes para dotar a la compañía de la liquidez y los avales necesarios para alzarse como ganadores en una decisión final que se espera se conozca en la primera mitad de marzo.

Los compradores tenían que mejorar sus ofertas ya que el administrador concursal advertía de que algunas de las ofertas no garantizaban la viabilidad de las filiales y contenían imprecisiones, debilidades y omisiones, e incluso tres de ellas no incluían el precio de compra o no acreditaban su solvencia económica y financiera para poder comprar Abengoa.

Como parte del proceso de mejora de la oferta presentada por Cox Energy para adquirir todas las áreas de negocio y el corporativo de Abengoa, Cox Energy ha adelantado un préstamo de 2,5 millones de euros para el pago de las nóminas de los trabajadores de la compañía del mes de febrero, así como los pagos atrasados con los trabajadores en los meses anteriores.

Cox Energy, consciente del problema acuciante de liquidez de Abengoa, ha trabajado con el comité de dirección de la compañía para la aprobación de este préstamo en tiempo récord, que proporciona a los trabajadores y a la organización estabilidad financiera hasta la finalización del proceso concursal.

Esta iniciativa se unirá a otras medidas que Cox Energy presenta como parte del proceso de mejora de ofertas con relación al proceso concursal que finaliza el próximo día 1 de marzo. La propuesta de Cox Energy contiene un plan industrial sólido para Abengoa que garantiza la viabilidad de la compañía a corto, medio y largo plazo. Este plan industrial permite garantizar los puestos de trabajo de Abengoa, mantener la sede social en Sevilla, a la vez que aprovecha la complementariedad geográfica de ambas organizaciones, extendiendo la presencia de Abengoa a aquellos países donde Cox Energy está ya presente, como, por ejemplo, en mercados como Norteamérica, Colombia, Centroamérica y Caribe.

El objetivo final de Cox Energy es conformar un grupo líder de ingeniería a nivel mundial. La actividad de Cox Energy en España y en Latinoamérica, sobre todo en Chile, permite plantear un plan financiero e industrial para los próximos tres años con cargas de trabajo inmediatas y en firme para Abengoa por valor de más de 3.200 millones de euros, con una nueva cartera de proyectos de gran visibilidad para el período 2026-2030.

"Este préstamo demuestra el compromiso de Cox Energy con el presente y futuro de Abengoa, así como con sus trabajadores, que son su principal activo. Este compromiso es una muestra clara de la solvencia financiera de la oferta de Cox Energy aportando soluciones reales para la compañía que otros referentes no han sido capaces de aportar", afirma el presidente y socio fundador de Cox Energy, Enrique Riquelme.

Respecto a esta financiación, Riquelme "está convencido de que nuestra propuesta es la única con un plan industrial sólido y garantizado, con una solvencia probada y certificada, que plantea una solución real para el presente y futuro de Abengoa y sus trabajadores".