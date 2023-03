Ford patenta una tecnología para apagar de forma remota la radio o aire acondicionado de los morosos

La empresa automovilística Ford ha patentado una tecnología que le permitirá apagar de forma remota la radio o el aire acondicionado, o impedir la entrada en el vehículo de aquellos usuarios que no cumplan puntualmente con los pagos de sus automóviles, según informa 'Bloomberg'.

Entre otras funciones, la multinacional podría deshabilitar el 'cruise control' o las ventanas, el acelerador, el motor, emitir un pitido "incesante y desagradable" o bloquear las puertas directamente. "Estas funciones podrían causar un nivel adicional de incomodidad para el conductor y los ocupantes del vehículo", reza la hoja de la patente.

Tras la calma experimentada durante la pandemia, la morosidad en los préstamos de los autos ha repuntado lentamente hasta su punto más alto desde 2006 este enero, según Cox Automotive.

El uso de tecnologías similares para fomentar el pago no es nueva, pero la nueva patente contempla que, en el caso de vehículos autónomos, el coche se desplace por sí mismo a un lugar "más conveniente" para ser remolcado.

No obstante, Ford ha asegurado que no tiene planes de hacer uso de esta tecnología, y afirma que registrar una patente "no es indicativo de una nueva línea de negocio".