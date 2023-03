Ana Pastor denunciada ante Hacienda por presunta "evasión de impuestos"

El abogado y doctor en Economía Guillermo Rocafort ha denunciado ante la Agencia Tributaria a la periodista Ana Pastor por "presunto delito fiscal". En conversación con Libertad Digital cuenta que "está utilizando Newtral como una sociedad instrumental para no pagar impuestos por IRPF e IVA". Los datos que sustentan esta denuncia proceden, curiosamente, del asesor financiero de Pastor.

Según los cálculos de este abogado, "el quebranto fiscal para las Arcas Públicas asciende a un millón cuatrocientos mil euros y las posibilidades recaudatorias de la Agencia Tributaria estarían en torno a más de cinco millones y medio de euros, sumando apremios, intereses de demora y las multas correspondientes".

Por ello ha solicitado "que se abra una inspección fiscal contra Ana Pastor y Newtral, que se revise su contabilidad desde el año 2017 hasta el momento presente y se dé traslado a la Fiscalía del Juzgado de instrucción de lo Penal por ser un presunto delito fiscal".

Los detalles de la denuncia

Ana Pastor García es socia y administradora única de la Sociedad mercantil Newtral Media Audiovisual SLU. Por ello "cobra al año 25.000 euros". Sin embargo, "no tiene contrato al respecto ni tampoco está dada de alta en el Régimen RETA por los servicios profesionales que presta a su sociedad". Denuncia Rocafort, "es especialmente grave que esta actividad económica no tenga una tributación fiscal. Me parece de escándalo, pero mayúsculo. Estaría evadiendo el IRPF y el IVA correspondiente. ¿No es ella es la verificadora mayor?".

Rocafort explica que "al ser la administradora de una sociedad en la que tiene más del 25% del accionariado (de hecho el 100%) tendría que estar dada de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos y estar cotizando". Por eso, insiste, "hay múltiples perjuicios, no sólo el tributario, sino a la Tesorería General de la Seguridad Social".

Asegura que mientras "sí está contratada por cuenta ajena por el Grupo Atresmedia" con Newtral "actúa como una trabajadora ilegal a pesar de que "es evidente que está prestando servicios profesionales para Newtral como verificadora y presentadora de los programas televisivos que produce".

Además, Pastor es "propietaria de la marca europea Newtral, que adquirió por 1.500 euros". En palabras de su propio asesor financiero ha hecho una "cesión tácita" a su propia sociedad. Para el abogado ella debería "haber suscrito un contrato y cobrar el alquiler de la marca". Se pregunta, "¿cuánto valdría la marca de una empresa que está facturando al año varios millones?". Y continúa, "Una pasta. Pues eso es lo que está dejando de pagar Ana Pastor, lo del alquiler que no recibe. Y ahí metemos conceptos de IVA y de IRPF. Eso está muy feo". Habla de "confusión patrimonial".

Resume así los presuntos perjuicios para la Hacienda Pública:

-La ausencia de tributación por los trabajos profesionales que presta Ana Pastor a Newtral, que deberían computarse en facturas de servicios profesionales con sus correspondientes devengos de impuestos IRPF e IVA. Ello aumentaría la base imponible de Ana Pastor por IRPF en su tipo más alto (47%). -Además hay que cuantificar a cuánto ascenderían esos servicios profesionales de Ana Pastor a Newtral por año y se tiene que hacer a precios de mercado (estimación de 200.000 euros al año, dado su nivel profesional y "caché" en los medios de comunicación). - La ausencia de tributación por la cesión de la marca Newtral que presta Ana Pastor a Newtral, que igualmente hay que valorar a precios de mercado (entiendo que esa cesión valdría 50.000 euros al año, considerando que es la primera verificadora por importancia de España).

Facturas impagadas y el contrato con Facebook

Hay más datos "significativos". Por ejemplo, que Newtral "durante dos años ha excedido en cuatro veces los plazos legales para pagar facturas" y eso, asegura "es un síntoma evidente de morosidad, antesala del concurso de acreedores". Crítica e ironiza su labor como oráculo de ‘la verdad periodística’, "ella que es tan pura y tan virginal pues parece que su contabilidad no está del todo clara, ¿no?".

Relata, como también llamativo, que la empresa "se creara con un capital social de 4.000 euros, que es algo ridículo" y que "lo multiplica en dos años por doscientos. Pasa a tener un patrimonio neto de un millón de euros". Todo cambia "cuando empieza a facturar por sus servicios a Instagram, Twitter y Facebook".

Por otro lado, desde el año 2017 a la actualidad, "Newtral nunca ha distribuido dividendos por sus ganancias acumuladas, estando todos los beneficios retenidos en su sociedad. Más de un millón de euros, según las cuentas anuales del año 2021, con lo que practica una política de diferimiento fiscal, o retraso en el pago de impuestos en su condición de socio único de Newtral".

Un juicio por "derecho al honor"

No es la primera denuncia fiscal que presenta este abogado contra la periodista de La Sexta pero ahora cuenta con nueva información proporcionada, precisamente, por el asesor fiscal de Ana Pastor (y de Newtral, "el mismo, cosa inaudita") que ha tenido que testificar en un juicio celebrado a primeros de febrero en el Juzgado nº 67 de Madrid.

En 2020 la directora de El Objetivo denunció a Rocafort por un artículo que éste publicó en un blog minoritario titulado: "Un doctor en Economía sospecha que Ferreras y Ana Pastor difieren el pago de impuestos". Le pide 20.000 euros por "intromisión ilegítima en su derecho al honor".

En el juicio, a falta de sentencia, el asesor financiero de la periodista desveló detalles desconocidos de la verificadora. Según el denunciado le "ha salido el tiro por la culata" y es "el juicio de Ana Pastor por contabilidad fraudulenta y mala praxis mercantil y fiscal en Newtral".

Guillermo Rocafort tiene pocas esperanzas de que la Agencia Tributaria investigue estos hechos, es un "ente infiltrado por la izquierda", dice. Tampoco se va a enterar si se inicia la investigación o no, nos cuenta, porque Hacienda "te niega el derecho a saber el resultado de la denuncia". Añade, "se ponen estupendos y les digo, ¿cuando ustedes publican las listas de morosos, qué pasa? ¿Al moroso sí le están jodiendo la vida?". Por eso ha recurrido también al Consejo de Transparencia.