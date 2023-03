Íñigo Barea, nuevo director general de Just Eat España

Íñigo Barea ha sido nombrado director general de Just Eat España, filial de Just Eat Takeaway.com, una de las principales plataformas mundiales de comida a domicilio 'online', relevando en el cargo a Patrik Bergareche, que ha sido designado vicepresidente senior para la región del Sur de Europa, Nueva Zelanda y Australia, dentro de la cual se enmarca la filial española, según informa la plataforma en un comunicado.

En concreto, Barea lleva en la plataforma desde principios de 2020, cuando se incorporó en España primero como 'country program manager' para después promocionar como responsable de operaciones de 'delivery' para España, donde ha desempeñado un papel fundamental en la implantación del modelo logístico en 80 ciudades españolas, liderando un equipo de más de 100 personas y miles de repartidores.

Durante este tiempo, el nuevo director general promovió la transformación de un modelo de logística basado exclusivamente en la contratación de empresas especializadas en el reparto de la última milla, hacia un modelo híbrido de contratación que ya cuenta con más de 2.000 repartidores contratados a tiempo indefinido.

Además, Barea lideró las negociaciones con los sindicatos UGT y CCOO para la firma del primer convenio colectivo de empresa del sector anunciado el pasado mes de diciembre de 2021.

Con anterioridad desarrolló su carrera profesional en Airbus, donde desempeñó diversas funciones de gestión y liderazgo de proyectos y como consultor en AT Kearney.

"Me siento muy honrado de asumir el cargo de director general en Just Eat España. He tenido la oportunidad de crecer en esta empresa en los últimos años y soy consciente de la responsabilidad que asumo. Agradezco a Patrik Bergareche por la confianza y por la gestión tan brillante que me ha permitido llegar hasta aquí. Espero seguir en la línea de liderazgo y referencia que ha marcado en su etapa de director general", ha subrayado Barea.

Por su parte, el vicepresidente senior para el Sur de Europa, Nueva Zelanda y Australia, de Just Eat Takeaway.com y miembro del comité ejecutivo de Just Eat Takeaway.com, Patrik Bergareche Sainz de los Terreros, se ha mostrado "muy orgulloso de promocionar el talento interno de la compañía".

"A lo largo de estos tres años, Íñigo ha demostrado tener una capacidad de liderazgo y gestión extraordinarias. Prueba de ello ha sido su papel fundamental en la creación de un convenio de empresa pionero en nuestro sector, que actualmente enmarca a más de 2.000 repartidores en nuestra compañía con contrato indefinido. Estoy convencido que su nombramiento va a contribuir a que Just Eat siga siendo un referente en el mercado", ha destacado.