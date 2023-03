Llega la revolución en la construcción: ya es posible levantar colegios o edificios de oficinas en seis meses

"En Japón llevan construyendo rascacielos con acero toda la vida", recuerda Ramón Vecino, presidente de Normetal, en conversación con Libre Mercado. Normetal es una de las tres principales operadoras en España en el sector de la construcción industrializada.

Ramón Vecino

La construcción industrializada es una evolución de la construcción modular tan conocida y extendida. Una evolución que trasciende a las típicas casetas de obra, y concibe y construye desde urbanizaciones hasta edificios de oficinas, colegios y hospitales. "Ahora mismo estamos haciendo dos colegios para el consorcio de educación de Barcelona. Son un proyecto muy relevante y exige una producción en línea muy bien diseñada", cuenta Vecino a Libertad Digital.

¿Qué es la construcción industrializada?

Pero, ¿qué es la construcción industrializada? Desde que se pasó de las casas de adobe al hormigón, el cemento y los ladrillos, la humanidad lleva siglos construyendo edificios de manera tradicional. Con variantes como las que existen en otras latitudes, como EEUU, donde la utilización de la madera está más extendida, lo que en España se ha considerado construcción tradicional siempre se ha basado en el hormigón y los ladrillos, con evoluciones como nuevos materiales de aislamiento, o acabados como porcelánicos, resinas o pladur.

Sin embargo, la evolución de la construcción ha traído técnicas como los prefabricados en hormigón o acero y la construcción industrializada. Ésta última mete en líneas de producción los distintos módulos que formarán una gran construcción, como un edificio de oficinas. Hasta el último detalle de diseño entra en cadena y producción. La construcción se fabrica, se transporta y se instala, no tanto con ahorro notable de costes, pero sí con un impresionante ahorro de tiempo. "Dependiendo de la envergadura del proyecto, podemos entregar la construcción llave en mano en seis meses", comenta Vecino a Libre Mercado.

Oficina Industrializada de Urbaser. Creada por Normetal

Percepción de durabilidad y financiación

Precisamente, aquí encontramos algunos de los grandes retos que afronta este sector. Por un lado, la sensación de durabilidad de este tipo de construcciones, que en contra de lo que se piensa, no tienen un objetivo de corto plazo, sino que son construcciones perfectamente preparadas para igualar o incluso trascender la duración de la construcción tradicional.

El segundo de los retos que afronta este negocio en pleno siglo XXI es el de la financiación. A diferencia de la construcción tradicional, esta modalidad construye el edificio en la fábrica, no en el lugar en el que finalmente se va a levantar. Este pequeño detalle entraña ciertos problemas dentro de al industria financiera para tratar de acomodar los créditos a las distintas fases de la construcción y, por lo tanto, a las provisiones de fondos que son necesarios para sacar el trabajo adelante.

Un sector por explotar en España

Es curioso cómo, siendo un sistema de construcción con todas las garantías, flexibilidad en el diseño y exrtaordinaria rapidez en la ejecución, en España su uso siga siendo residual. "En Inglaterra y en los países nórdicos este modelo de construcción está mucho más desarrollado y ocupa porcentajes mayores en la tarta de la construcción, pero aquí en España, aunque esté creciendo, su uso sigue siendo pequeño".

Y decimos que es curioso porque cuando una empresa inicia un proyecto para el que necesita una edificación, como un hospital o una planta industrial, o un colegio, o un edificio de oficinas, una vez tiene el terreno, suelen pasar años hasta que puede poner en rentabilidad ese suelo. Con la construcción industrializada este periodo se acorta muchísimo, permitiendo poner en rentabilidad mucho antes el proyecto.

Crecimiento y futuro

Desde Normetal, que compite de tú a tu con las grandes empresas del sector, se han fijado como objetivo seguir creciendo a buen ritmo y ampliar sus márgenes en el negocio del alquiler, ya que se trata de un sector con un margen de crecimiento muy evidente en la modalidad de alquiler. "Podemos alquilar colegios, hospitales, etc", dice Ramón Vecino, para quien lo importante no es tanto tener un crecimiento espectacular, como convertir Normetal en "una empresa top, como un hotel boutique de lujo pero en constructora industrializada. Tener unos procesos muy bien medidos industrializar muy bien y hacer muy buenos trabajos, pero no necesariamente convertirnos en una empresa gigante".

Como obra predilecta, Vecino sueña con hacer un gran hospital, "un hospital importante". Actualmente han acometido importantes obras de ampliaciones de este tipo de centros, pero no uno importante y completo.

Actualmente Normetal cuenta con dos fábricas propias, una en Oporto (Portugal) y otra en Toledo, donde introducen el proceso, industrializan y construyen las edificaciones que más tarde montan en su lugar de destino.

Residencial

Sin duda, uno de los retos de Normetal será el negocio residencial. Un negocio en el que el modelo industrializado todavía se está adaptando. No en vano, al industrializar el proceso, es necesario que la obra trascienda una sola casa. Se pueden industrializar proyectos de urbanizaciones o de viviendas. Aunque actualmente, según confesaba Ramón Vecino a Libre Mercado, existen procesos por unidades. Ya se comercializan cocinas o cuartos de baño ya industrializados y listos para montar.

Solidaridad

Campamento modular

Otra de las ramas del negocio que desarrolla Normetal de la que se siente orgulloso su presidente es la que desarrollan en África, donde han puesto en marcha campamentos de refugiados y numerosos puntos de potabilización de agua, una tecnología muy barata y fácil de instalar casi en cualquier sitio que desarrolla NORAQUA, una de las divisiones del grupo. Un pequeño gesto que termina cambiando la vida de mucha gente.