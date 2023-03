Un macroproyecto eólico con generadores de 200 metros de altura amenaza una Reserva de la Biosfera gallega

Cinco parque eólicos con generadores de 200 metros de altura –sumando la torre y el asta– pretenden llenar una zona de la provincia de La Coruña cerca de Betanzos, el Monte do Gato, que no sólo tiene una Reserva de la Biosfera, sino que reúne un importantísimo grupo de restos arqueológicos.

El proyecto original incluía no cinco sino seis parques eólicos, Felga, Gato, Penas Boas, Fontella, Seselle y Feás, pero uno de ellos ha sido rechazado por motivos medioambientales aunque, incomprensiblemente, los otros no. Tras esto el proyecto se ha quedado en 27 generadores gigantescos de última generación, de 5MW de potencia instalada y con torres de unos 140 metros y palas de unos 70, a los que además de todas las infraestructuras necesarias: líneas de alta tensión, subestaciones eléctricas…

Sin olvidar el destrozo que será necesario para construir y llevar hasta allí las enormes piezas que forman los molinos: imaginen lo que supone llevar hasta el lugar de montaje esas aspas de 70 metros cada una a través de una zona natural en la que hay que abrir camino.

Respuesta de los vecinos

No es de extrañar que el proyecto haya suscitado una respuesta muy dura de los vecinos de la zona, que se han organizado en tres asociaciones –Aire Limpo nas Mariñas Mandeo, A-Legre y SOS Patrimonio Monte do Gato Seselle–, han acudido a manifestaciones, realizado una recogida masiva de firmas…

Hablamos con Mónica Fernández-Aceytuno promotora de la iniciativa Montes do Gato Parque Natural que lleva recolectadas más de 40.000 firmas y que cuenta también con el apoyo del pleno de la diputación de La Coruña.

Fernández-Aceytuno denuncia varios aspectos del proyecto, en primer lugar algo que se está viendo en muchos de los desarrollos eólicos en España: lo que en realidad es un único gran parque eólico se divide artificialmente en varios para reducir los trámites y, sobre todo, eludir la intervención del Ministerio: si la potencia instalada es de menos de 50MW toda la gestión se puede quedar a nivel autonómico, administraciones más cercanas y con las que suele ser más sencillo entenderse.

Pero más allá de los asuntos administrativos y los trucos que se usan habitualmente para instalar parques eólicos, el caso del Monte do Gato es especial por los valores de todo tipo que tiene la zona: no sólo los naturales sino también los arqueológicos.

Joyas arqueológicas…

Respecto a estos segundos, lo cierto es que es impresionante la cantidad de restos que podrían verse afectados según nuestra interlocutora, que nos cuenta que se trata de una de las zonas que más habitada ha estado a través de toda la historia. Así, hay "decenas y decenas" de petroglifos y que cada día se están encontrando más, entre otras razones porque "la gente que a lo mejor antes era más reacia está ahora notificando más cosas precisamente por este tema".

Y no son los únicos tesoros, hay también gran cantidad de túmulos y, de hecho, según Fernández-Aceytuno, estaríamos ante "la mayor necrópolis de Galicia". También habría "aras celtas y romanas", así como carreteras del Imperio Romano.

Sin embargo, lo más importante podría ser un hallazgo tan reciente que todavía no está completamente confirmado porque aún no ha hecho la excavación arqueológica, aunque diversos estudios lo ubican en la zona amenazada: el castillo del rey suevo Teodomiro.

De confirmarse sería un hallazgo de gran importancia ya el citado rey vivió en una época –la segunda mitad del siglo VI– de la que hay muy pocos restos en general y aún menos del reino suevo que ocupaba el noroeste de la península Ibérica. Es más, el castillo podría datar del llamado periodo oscuro, varias décadas en las que el citado reino desaparece completamente de las fuentes históricas.

Aún más: la zona también cuenta con gran cantidad de muros de piedra seca, es decir, sin ningún tipo de argamasa, que están reconocidos como Patrimonio Cultural Inmaterial por la Unesco y que, de cara a la instalación del parque eólico, tendrían que ser destruidos y reconstruidos después.

Todo un patrimonio cultural que los vecinos denuncian que, si sobrevive, va a quedar completamente "descontextualizado" si la zona es transformada en un polígono industrial de generadores.

…Y una naturaleza espectacular

Pero quizá aún mayor sea el daño ambiental que pueda causarse en una zona que, como es obvio dado su condición de Reserva de la Biosfera, tiene grandes valores ecológicos, además de paisajísticos, que obviamente quedarían masacrados.

La zona es refugio de aves y anfibios que están en el catálogo de especies amenazadas, de plantas endémicas y medicinales… No obstante, quizá lo más importante desde el punto de vista natural sean, tal y como nos cuenta Mónica Fernández-Aceytuno, bióloga y premio nacional de Medio Ambiente a la Conservación de la Naturaleza, las turberas altas activas, unas zonas húmedas que son unos grandes sumideros de CO2 y también filtran el agua que luego llega a numerosos manantiales de la zona e incluso al consumo humano.

"Son un servicio ecosistémico" nos dice Fernández-Aceytuno, que alerta que si se usa dinamita para abrir espacio a los cimientos de los enormes aerogeneradores –"y la usarán porque no hay otra forma de hacerlo"– esto supondría la contaminación de esas fuentes de agua.

Uno de los mayores parques naturales de Galicia

No es de extrañar que los vecinos estén reclamando la creación de ese parque natural que con 10.000 hectáreas sería el segundo mayor de Galicia y, además, tendría cualidades muy especiales, ya que estaría "unido, sin fragmentar y con continuidad ecológica", características que no son tan fáciles de encontrar en la naturaleza gallega.

Por otro lado, si no se protege la zona puede perderse la calificación de Reserva de la Biosfera y, junto con el destrozo paisajístico, hacerle mucho daño al que es uno de los principales recursos económicos de la zona y de toda Galicia: el turismo, que genera un 11% del PIB en la región, mientras que el sector eólico se queda en el 0,35%. Resulta completamente comprensible que la Asociación de Comerciantes de Betanzos sea uno de los mayores detractores del parque eólico.

Y además del drama que podría suponer para el turismo y los numerosos empleos ligados a él, hay otro tipo de pérdidas económicas que sufrirían los habitantes de la zona y de las que casi nadie habla: los prejuicios al sector primario por la pérdida de terrenos, la devaluación que sufrirían las propiedades cercanas a los aerogeneradores o el golpe que podría suponer para los dueños del espacio en el que se instalen los molinos y las infraestructuras ser expropiados a un precio que consideran muy por debajo del valor de mercado.

Vaciar la España vacía

Y es que como en muchos lugares en los que se instalan estos grandes parques eólicos, los habitantes de esta zona temen verse abocados a tener que abandonarla por unas razones u otras, porque además de todo lo anterior señalan que estas instalaciones generan otro tipo de molestias: ruidos insoportables, problemas en los sistemas de comunicación…

No es una preocupación falta de lógica: es la historia de muchos lugares y los vecinos del área del Monte do Gato temen que les pase lo que ha ocurrido en Muras, un concejo de Lugo que es el que más aerogeneradores tiene de Galicia y que contaba con 1.151 habitantes en el año 2000, cuando estaban empezando a instalarse, y ahora sólo tiene 636, un 44% menos. Sí, es posible que la energía eólica no haya sido la razón principal del declive, pero lo que está claro es que pese a la propaganda no ha contribuido lo más mínimo a frenarlo.