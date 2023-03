La silla de oficina ideal según el tipo de trabajo que realices

Apostamos a que más de una vez (y de dos y de tres) te has levantado con dolor de espalda después de estar horas trabajando sentado. Automáticamente solemos pensar en que deberíamos comprarnos una silla adecuada a nuestro trabajo y, sobre todo, a las horas que le dedicamos, pero siempre acaba pasando el tiempo y nuestra situación no cambia. Bien es cierto que muchas veces no sabemos dónde comprar este tipo de sillas más especiales y además no tenemos mucha idea de cuál será la idónea para nosotros. En este artículo te vamos a ayudar a saber cuál es tu silla ideal y por qué. Quédate leyendo un poquito más y te lo contamos todo.

La salud es lo primero

Hay una cosa que está clara y es que tu predisposición a la hora de trabajar o estudiar va a depender mucho de lo cómodo que estés. ¿Hay algo peor que trabajar incómodo? La respuesta es no. Además, unos hábitos posturales incorrectos pueden derivar en problemas de salud, afectando generalmente a la parte superior del cuerpo, sobre todo espalda y cuello. Esto va a provocar que nos levantemos más de la silla porque nos resulte insoportable, y en consecuencia vamos a ser mucho menos eficientes, aprovechando peor el tiempo. En Ofichairs saben mucho de todo esto y cuentan con un abanico más que amplio de posibilidades (te aseguramos que nunca has visto tanta variedad de sillas de todo tipo). Coge papel y boli que te contamos los principales tipos que existen para que te vayas haciendo una idea.

1. Sillas de oficina. Dentro de las sillas de oficina encontramos varios modelos que se ajustan al tiempo que vamos a estar sentados y a nuestras necesidades. Las sillas confidente ocuparían el lugar más básico en este grupo, ya que se utilizaría principalmente para recibir visitas que nos van a ocupar poco tiempo. Las sillas de escritorio, sillas giratorias operativas, o sillones de oficina ocuparían el siguiente escalón, estando muy bien equipadas para pasar más tiempo sentados, pero sin llegar a ocupar el lugar de las sillas ergonómicas.

2. Sillas ergonómicas. A raíz del auge del teletrabajo la venta de este tipo de sillas se ha disparado. Y no nos extraña. Están diseñadas para personas que pasan muchas horas sentadas, generalmente una jornada laboral. El asiento es regulable a la altura y también en profundidad, el respaldo es reclinable y tiene generalmente posición de balanceo. El sistema sincro es uno de los puntos fuertes de este tipo de sillas, el cual permite inclinar el respaldo hacia atrás de forma sincronizada con la base del asiento, de esta forma el cuerpo se moverá en armonía. Además, el diseño de estas sillas es adaptable a las formas del cuerpo y los materiales favorecen la transpiración. Evidentemente, cuanto más azúcar más dulce. Es decir, cuantos más de estos aspectos cumpla, su precio será más elevado, como es lógico.

3. Sillas Gaming. También son sillas ergonómicas pero más enfocadas a la actividad del juego online. Suelen tener una estética más deportiva, y las personas que se dedican al gaming optan directamente por este tipo de sillas porque saben que han sido fabricadas pensando en ellos y en sus necesidades.

Una tienda especializada siempre va a ofrecerte productos de calidad, desde su modelo más básico hasta el más completo. Es importante dedicar algo de tiempo a analizarnos para saber exactamente qué necesitamos y cuánto tiempo vamos a dedicar a nuestro trabajo o tiempo de ocio sentados. También es importante recalcar y ahondar un poquito más en los riesgos que puede acarrear una mala postura dilatada en el tiempo. Estamos a tiempo de corregir nuestros malos hábitos, y la buena noticia es que la solución la tenemos a un solo clic de distancia.