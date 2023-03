'Economía Para Quedarte Sin Amigos', este viernes, en directo desde el Matadero

Economía Para Quedarte Sin Amigos sale, de nuevo, al encuentro de sus oyentes. El podcast de esRadio, una auténtica referencia para amantes de la economía y para todos aquellos que quieren aprender de una forma distendida y amena las grandes cifras que explican el mundo que nos rodea, grabará su segundo episodio con público este viernes, en Madrid (el primero tuvo lugar el pasado junio, en la sede de la Universidad Francisco Marroquín de Madrid).

En esta ocasión, el lugar del encuentro será el Matadero (Nave de Terneras 206 Calle de Embajadores), este viernes 24 de marzo a las 19.00 de la tarde.

Y la ocasión no podía ser más especial: porque este programa será el que dé el pistoletazo de salida al Liberty First España 2023, el encuentro anual que reúne a todas las organizaciones de Students For Liberty (SFL) de nuestro país.

La asistencia a esta conferencia y al resto de los debates del Liberty First es gratuita (aunque hay que inscribirse en el siguiente enlace).

Nuria Richart y Domingo Soriano estarán muy bien acompañados en esta salida al exterior. En primer lugar por su público y por los estudiantes de SFL España. Pero, además, por María Blanco, una de las autoras más conocidas del liberalismo español, un referente para los cientos de alumnos que han pasado por sus clases y los miles de lectores de sus libros. Entre los tres, harán una disección de cuál es el pasado, presente y, sobre todo, futuro, del liberalismo en nuestro país. En términos empresariales, podríamos decir que harán un análisis DAFO (debilidades, amenazas, fortalezas, oportunidades) para los amigos de la libertad.

Y no sólo estarán Richart, Soriano o Blanco, como pueden comprobar en la imagen, con el cartel completo del evento para el viernes y el sábado, SFL España ha logrado reunir a algunos de los liberales más conocidos. Una sucesión de buenos debates y ideas sugerentes para pasar un fantástico fin de semana. Con amigos o, como dice el título de nuestro podcast, con los que no temen quedarse sin ellos por decir la verdad.