Red Bull sufre una inspección sorpresa de Bruselas

La empresa austríaca de bebidas energéticas Red Bull, una de las más importantes del sector, es la que ha sido sometida a una inspección por sorpresa por parte de la Comisión Europea ante la sospecha de que pueda haber violado las normas antimonopolio.

"El lunes 20 de marzo, funcionarios de la Comisión Europea visitaron nuestras instalaciones" ha confirmado este martes la empresa en un breve comunicado, según señala la agencia APA. En esa nota, se asegura que la compañía cooperará con la Comisión Europea (CE) y anunció que cualquier otra información sobre el caso deberá ser solicitada directamente al Ejecutivo comunitario.

La CE anunció el pasado martes que ha llevado a cabo inspecciones por sorpresa en una empresa del sector de las bebidas energéticas presente en distintos Estados miembros ante la sospecha de que pueda haber violado las normas antimonopolio.

Según APA, en el registro participaron también agentes de la autoridad federal austríaca de competencia. La Comisión, que no informó del nombre de la empresa ni de los países donde se han llevado a cabo los registros, recordó que las inspecciones no anunciadas son un paso preliminar en una investigación sobre presuntas prácticas anticompetitivas. No obstante, precisó que hacer esas visitas no significa que la empresa sea culpable de un comportamiento anticompetitivo, ni prejuzga el resultado de la investigación.

La empresa tuvo en el año 2022 unos ingresos de 9.684 millones de euros, un 24 % más que el año anterior. En todo el mundo se vendieron más de 11.000 millones de latas de esta bebida. Dietrich Mateschitz, fundador y propietario de la empresa de bebidas energéticas Red Bull y de varios clubes del fútbol y escuderías de Fórmula 1, entre otros, falleció el pasado octubre a los 78 años de edad.