Aprende a entender los mercados y a invertir en bolsa por 10 € al mes

¿Sigues las noticias económicas y financieras y no entiendes por qué los mercados se comportan como se comportan?, ¿te gustaría aprender a entenderlos y aprender a invertir en bolsa, sin que sea un curso express de "aquí te pillo aquí te mato", que olvidas tan pronto como lo terminas?

Entonces, bienvenido, porque el Club Bursátil Confidencial es lo que necesitas. El Club se basa en el principio de que es imposible aprender sobre mercados financieros e inversión en dos tardes, como una vez le dijo el ministro Jordi Sevilla al infame presidente Zapatero.

Si se quiere aprender de verdad una temática compleja como es la bolsa, no sólo hacen falta lecciones y enseñanzas, sino que hace falta que esas lecciones y enseñanzas se produzcan a lo largo del tiempo, mientras se van sucediendo los distintos eventos y circunstancias que hacen fluctuar los mercados financieros. Es un proceso de necesidad artesanal, el cual requiere tiempo y mimo. Todo lo demás, en mi opinión, es querer vender formación sin compromiso.

El segundo principio en el que se basa el Club Bursátil Confidencial es que la formación debe tener un precio razonable, que no hay justificación alguna para que algo sea caro cuando no existe justificación económica para ello. Por esto, el Club Bursátil Confidencial cuesta tan sólo 10 € al mes. Es online, no tiene grandes costes fijos o variables y por ello el precio puede mantenerse tan bajo.

Y, el tercer principio del Club es que el alumno ha de ser libre. Libre de venir y libre de irse cuando quiera y sin penalizaciones. ¿Que tras probarlo no te convence, no es lo que buscas, o simplemente que tu agenda cambia en algún momento? Perfecto, practicamos una política amable de suscripción y darse de baja es tan fácil como darse de alta. Sencillez es una palabra que nos gusta.

Si estás listo para empezar a aprender, además tenemos una oferta durante las próximas 48 horas para los lectores de Libertad Digital: al darte de alta recibirás gratuitamente la versión en PDF del libro "El Inversor Global" de Hugo Ferrer, valorado en 9,99 € en su versión Kindle en Amazon.

Hugo Ferrer, director y alma máter del Club Bursátil Confidencial, es gestor de inversiones en Gestión de Patrimonios Mobiliarios Sociedad de Valores con registro en la Comisión Nacional del Mercado de Valores, profesor fundador y actual del Experto en Bolsa de la Universidad de Alicante y colaborador de varios medios de comunicación como el diario Cinco Días, El Confidencial y Finect, así como premio mejor blog de finanzas Rankia 2011.

Además de recibir el regalo del libro por darte de alta en las próximas 48 horas, el próximo día 31 de marzo tendrá lugar la Masterclass trimestral del Club, donde trataremos todos los asuntos que están impactando la realidad, así como las perspectivas de las bolsas, el Oro y la renta fija. No te lo pierdas y accede desde ya.