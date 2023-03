El lobby animalista europeo pide vetar la primera granja de pulpos de Canarias por su "crueldad"

La empresa española Pescanova anunció a finales de 2021 su intención de construir la primera granja de pulpos del mundo, que se ubicará en en el puerto de Las Palmas de Gran Canaria. Después de tres décadas de investigación, el grupo ha conseguido lo que nadie había hecho antes: criar pulpos en cautividad a gran escala. Esto permitiría producir unas 3.000 toneladas de pulpo al año, un producto que en los últimos años ha disparado su precio en el mercado debido a su escasa oferta y su creciente demanda.

Sin embargo, el proyecto de la granja de pulpos ha contado con la oposición de los movimientos animalistas desde el momento en el que se anunció. El principal argumento es que los pulpos son inteligentes por su capacidad de adaptación y aprendizaje, tal y como demostró el documental Lo que el pulpo me enseñó, ganador del Óscar en 2020. Sin embargo, un cerdo es mucho más inteligente y su explotación está perfectamente regulada.

Después de dos años de lucha contra la primera granja de pulpos, el debate se ha encarnizado en los últimos días a raíz de que el principal lobby animalista europeo, Eurogroup for Animals, filtrase un documento con "los planes presentados a la Dirección General de Pesca del Gobierno de Canarias por la empresa Nueva Pescanova". Según Eurogroup for Animals, la empresa pretende sacrificar a los pulpos con "una cruel mezcla de hielo", un método que consideran "altamente aversivo e inhumano porque causa dolor, miedo y sufrimiento" a los peces, según han señalado en un comunicado.

La legislación europea en materia de bienestar animal para los peces que se sacrifican en piscifactorías señala que los animales deben ser "aturdidos" antes de su sacrificio. En este sentido, en España la norma UNE 173300 del año 2016 contempla el choque térmico con hielo como una opción permitida. Sin embargo, la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) y la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), sostienen que los sistemas de aturdimiento por percusión (golpe en la cabeza) y el aturdimiento eléctrico son la mejor manera de garantizar una muerte no cruel para las especies.

La organización animalista también ha denunciado que, según el documento al que han tenido acceso, los pulpos estarán "confinados en tanques submarinos abarrotados" con el riesgo de que los pulpos se agredan entre ellos debido a su naturaleza solitaria. También "estarán expuestos a luz antinatural las 24 horas del día para aumentar la reproducción, lo que provocará un estrés indebido".

"Si no lo hacemos nosotros, lo harán otros"

Eurogroup for Animals también pide a la UE que no utilice fondos públicos para apoyar el desarrollo de la cría de pulpos, o cualquier otra nueva cría industrial basada en animales "a la luz de la evidencia científica significativa y creciente de que está matando a nuestro planeta".

Este medio se ha puesto en contacto con Nueva Pescanova, por el momento sin respuesta. En declaraciones ofrecidas a National Geographic, la empresa ha señalado que se trata de "un proyecto perfectamente viable" y que "debería ser un orgullo para España, porque es un hito científico alcanzado por científicos españoles, desarrollado por una empresa española y en suelo español. No hay motivos para que no salga adelante. Es más, esto es una carrera desde hace muchísimo tiempo. Si no lo hacemos nosotros, lo van a hacer otros".

De hecho, tal y como reconocido el propio Eurogroup for Animals, "hay intentos de establecer piscifactorías de pulpo similares en otras partes del mundo como México y Japón". Y añaden que "el pulpo se ha convertido en un alimento cada vez más popular en las últimas décadas, particularmente en España. Como resultado, el número de pulpos salvajes está disminuyendo. En 2015, la cantidad de pulpos capturados en todo el mundo alcanzó un máximo de 400 000 toneladas, 10 veces más que en 1950".