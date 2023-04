Juan 'el rico' gana 50.000 euros: las cifras que no te cuentan sobre los impuestos que paga

Sólo pagarán "los ricos". ¿El qué? Todo. Cualquier subida de impuestos en España; cualquier medida que implique más gasto; cualquier promesa electoral... cuando se pregunta al político de turno que pone encima de la mesa una de estas medidas, la respuesta siempre es la misma. La clase media no debe preocuparse porque la financiación llegará de los que más tienen: los ricos. En las últimas semanas lo hemos visto con la reforma de las pensiones, que supondrá una subida muy importante en las cotizaciones, aunque parece que sólo los millonarios se verán afectados.

¿Y quienes son los ricos? Por ejemplo, un sueldo de 50.000 euros, ¿lo es? Probablemente, la mayoría diríamos que no. Y más si sabemos que a ese salario bruto en realidad le corresponde un neto de unos 2.600 euros al mes. Sin embargo, es en esos niveles en los que más se sostienen las medidas tributarias del Gobierno. De todos los gobiernos.