Nuevo premio para Azvalor en uno de sus años más dulces

El pasado 9 de marzo se entregaron en Londres los Hedgeweek European Awards y Azvalor AM fue galardonado con el premio al Mejor Fondo Hedge de Renta Variable de menos de 500 millones de euros por la gestión de Azvalor ULTRA SIF. Representantes del equipo de Azvalor en Madrid y Londres estuvieron recogiendo el galardón en la capital británica, rodeados de grandes profesionales del sector, donde han agradecido el premio y han aprovechado para destacar su constancia para cosechar nuevas rentabilidades.

Por otro lado, en la última Conferencia Anual de Inversores, Álvaro Guzmán de Lázaro explicó que Azvalor no invierte en bancos porque "es un sector complicado, porque es difícil saber, verdaderamente, el nivel de préstamos malos, es un negocio apalancado. Es indiscutible que si los tipos están más altos eso ayuda a tu margen de intermediación, lógicamente. Pero si suben los tipos porque sube la inflación, ¿qué pasa con los volúmenes de crédito, suben o bajan? ¿Qué pasa con los costes operativos? ¿Qué pasa con el valor de mercado de la cartera de bonos? Luego habría que analizar cada banco con su equipo gestor. Y luego habría que ver si, a los precios actuales, todo ese combo es atractivo o no".

En un nuevo artículo de Javier Sáenz de Cenzano, gestor de Azvalor Managers concluye en base a datos históricos que el largo plazo, más de 7 años, dispara las posibilidades de obtener resultados positivos: "según Global Financial Data, el índice de bolsa americano (S&P 500) ha obtenido rentabilidades positivas en más de un 90% de las ocasiones si el plazo de inversión es de 7 años o más". Y también destaca cómo el mercado no es ajeno a las oportunidades: "Azvalor Managers contiene docenas de compañías muy infravaloradas, por lo que no es de extrañar que en los últimos años hayamos recibido un número elevado de ofertas de compra (OPAs) por compañías en nuestra cartera".

El inversor de Azvalor es largo-placista

En un análisis sobre todas las inversiones realizadas por los partícipes en Azvalor desde su inicio, el resultado más repetido es de 6 años y medio de permanencia, y del 92% de rentabilidad acumulada. "Los partícipes más antiguos ya han pasado por pruebas que demuestran que tienen el temperamento necesario. Ellos representan el 50% en la ecuación de la rentabilidad a largo plazo", afirmó Beltrán Parages en la última Conferencia Anual de Inversores.

Rentabilidad y Riesgo

"La rentabilidad y el diferencial con los índices son los datos objetivos, y visibles para cualquiera, pero en los resultados de 2022 hay otros logros igualmente importantes, aunque menos evidentes. Uno de ellos se refiere a la naturaleza de la rentabilidad lograda, a su eficiencia entendida como rentabilidad ajustada por el riesgo. […] Esto es una virtud de comprar barato, del value investing, a veces ignorada: no sólo se logran rentabilidades a largo plazo superiores a las del mercado sino que lo hace, además, con menos riesgo", explicó Fernando Bernad en la 8ª Conferencia Anual de Inversores.