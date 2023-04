La figura de Greta Thunberg ha hecho mella en el discurso ecologista radical que impera en nuestros días, con su mensaje calando, especialmente, en buena parte de los más jóvenes. Es el caso, por ejemplo, del joven asesor en la ONU y activista colombiano Francisco Vera, que alza su voz en las más altas instancias internacionales para, entre otras cuestiones, "desligar del petróleo" el futuro del planeta.

Si ya hace meses ya informábamos de las primeras apariciones del joven de 13 años en la televisión nacional de mano del Gran Wyoming, ahora el pequeño Francisco ha vuelto a ser noticia por sus declaraciones en el programa La Sexta Xplica, despertando todo tipo de reacciones en redes sociales.

Durante su aparición este sábado 22 de abril en el programa televisivo, enfocado en abordar la crisis de sequía que actualmente atraviesa nuestro país, el activista colombiano ha aprovechado para señalar al cambio climático como el gran responsable de este y otros problemas. Así, Francisco Vera no solo habló de "adaptación" a este fenómeno climático, sino que aseguró que "hemos consumido tantos recursos que estamos consumiendo los recursos del futuro", de forma que nuestra actividad económica estaría en una suerte de "déficit" con el planeta.

Por si esto fuera poco, el joven abogó por una solución a este supuesto problema de utilización excesiva de recursos: el decrecimiento. Así, enfatizó que "no se trata de si queremos o no, sino que tendremos que decrecer de alguna manera". Además, aseguró al mismo tiempo que este decrecimiento no tiene que llevarnos a "vivir peor", sino mejor, sin explicar de qué manera sería esto posible.

Durante el programa, el activista instó también a los Estados a implementar "políticas como la educación ambiental" o criticó el papel de los políticos, a los que acusó, pese a la imperante agenda ecologista, de actuar de manera "tan vaga" e "insuficiente". Este discurso se sitúa en línea con el mantenido por el joven colombiano en otras recientes intervenciones públicas. Así, durante sus apariciones como colaborador en el programa del Gran Wyoming, Francisco Vera señaló a la producción de juguetes, a la que consideró como muy contaminante, y animó a los padres a comprar artículos en tiendas de barrio para que "no viajen desde China o Japón". De igual forma, en otra aparición apuntó al "gran coste" climático y sanitario que tiene vivir en las ciudades por vivir "rodeados de coches y máquinas que emiten humo".

Francisco Vera manda un mensaje a la sociedad de cara a la Navidad, una épica de gran consumismo: pide "consumir lo local", es decir, productos que "no viajen desde China o Japón" y que sean de "nuestro barrio" para evitar vuelos o viajes que contaminen. #elintermedio pic.twitter.com/sB0WBzHoxj — El Intermedio (@El_Intermedio) December 22, 2022

Decrecimiento, ¿la solución?

Pese a las insistentes voces, como las del pequeño Francisco Vera, que claman en favor de un decrecimiento de la economía –esto es, que cada vez se produzca y se consuma menos–se trata de una postura que se cae por su propio peso. En primer lugar, no es cierto que el crecimiento de la economía esté dilapidando los recursos de nuestro planeta, sino que su disponibilidad se ha mantenido estable, cuando no creciente, en las últimas décadas y pese a las insistentes y catastrofistas predicciones de numerosos expertos.

Además, la evidencia empírica disponible hasta la fecha ha mostrado que el crecimiento económico es un vector esencial en la lucha contra la pobreza. De esta forma, si queremos continuar reduciendo aún más la miseria en el mundo no solo será necesario no decrecer, sino continuar creciendo aceleradamente. Por no hablar de que son precisamente las naciones más desarrolladas y capitalistas las que tienen la posibilidad de reducir su huella ecológica, las emisiones de CO2 por unidad de PIB, y de cuidar de manera más efectiva el medioambiente.

En este punto, no obstante, hay quienes podrían argumentar que, de repartirse las rentas existentes de manera equitativa en el mundo, no sería necesario un mayor crecimiento. Esto es, si en lugar de enfocarnos en seguir creciendo, distribuyéramos la riqueza desde quienes más tienen hacia los que menos, lograríamos un mundo igualitario en el que el nivel de vida fuera apropiado.

Pero pese a la popularidad de esta creencia, y como ya ha expuesto Libre Mercado con motivo de las tesis pobristas del papa Francisco, la distribución de las rentas mundiales de manera equitativa daría lugar a una renta global por persona de apenas 11.000 dólares. Es decir, que todos los seres humanos tendríamos una renta similar a la que tienen actualmente países como Ecuador, Argelia o Vietnam; mientras que, por ejemplo, los españoles pasaríamos a tener una renta cuatro veces menor.